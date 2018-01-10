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Экономическая политика Экономика и бизнес

Регион подтвердил высокие показатели оценки регулирующего воздействия в топе Минэконома РФ

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство экономического развития Российской Федерации проверило качество процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионах в 2017 году. Об этом сообщает министерство экономического развития Самарской области.

Напомним, оценка работы регионов по внедрению и развитию ОРВ проводится Минэкономразвития России с 2014 года. При подготовке рейтинга 2017 г. особое внимание уделялось качеству практического применения инструментов ОРВ, результативности и информационной политике: открытости и прозрачности работы системы.

В зависимости от количества набранных баллов регионы распределяются по группам "Высший уровень", "Хороший уровень" и "Удовлетворительный уровень".

В связи с тем, что разница баллов, набранных субъектами внутри групп, минимальна, в этом году Минэкономразвития России не ранжировало регионы по местам (только первую тройку).
Лидерами рейтинга стали Хабаровский край (1 место), Краснодарский край (2 место) и Ульяновская область (3 место).

"По итогам работы министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в сфере ОРВ за 2017 год Самарская область в рейтинге регионов, сохраняя положение в группе "Высший уровень", показала положительную динамику развития института ОРВ в регионе - увеличение значений показателей", - сообщает региональное минэкономразвития.

Кроме того, Самарская область отмечена как единственный регион, добившийся значительного успеха по проведению ОРВ в органах местного самоуправления.

Напомним, в 2014 г. в рейтинге регионов, проводимом Минэкономразвития России, Самарская область заняла 39 место из 83, в 2015 г. - 26 место из 85 (категория "высший уровень"), в 2016 г. - 23 место из 85 (категория "высший уровень").

Гид потребителя

Последние комментарии

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я я 26 декабря 2017 14:10 В регионе будут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00 во все дни

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Наталья Гиря 25 октября 2017 14:29 Владимир Обухов: "У Самарской области есть все предпосылки, чтобы стать территорией новой экономики"

Массовое индустриальное производство сыграло великую роль в истории - оно позволило одеть. обуть и накормить миллионы людей. Постиндустриальная экономика возникает в обществе, в котором, как сказал один американский гуру бизнеса, уже есть по курице в каждом холодильнике и по машине в каждом гараже. В России пока не так. Однако новые тенденции и явления у нас тоже проявляются. В стране появились потребности иметь индивидуальные вещи ручной работы. Но как старый заядлый рукодельник и хлебопек одновременно я знаю, что такие потребности есть, но желания оплачивать такие вещи по цене индивидуальных - нет. При покупке этих уникальных вещичек народ у нас стремится заплатить мастеру, их сотворившему, такую же цену, как за штуку аналогичного товара, выпущенного тиражом полмиллиона. Поэтому у нас это пока находится в зачаточном состоянии.

Владимир Обухов 25 октября 2017 06:33 Владимир Обухов: "У Самарской области есть все предпосылки, чтобы стать территорией новой экономики"

Уважаемый Андрей, вы так тщательно подошли к теоретической части моего интервью, что я должен ответить развернуто. Во-первых, вы совершенно справедливо отметили, что теория прибавочной стоимости требует переосмысления в связи с информационной технологической революцией. А ведь эта теория и является главным элементом экономической модели Маркса. При этом сама категория прибавочной стоимости соответствует условиям индустриальной эпохи, с ее сравнительно большой долей человеческого труда, с ее крупносерийным производством. А в постиндустриальной экономике главными становятся факторы не производства, а генерирования добавленной стоимости. Это совершенно иная категория, которая позволяет полностью учесть не только вклад современного «умного» оборудования в стоимость конечного товара, но и отсутствие капиталистической эксплуатации в индивидуальных и малых предприятиях, где собственник и работник совпадают в одном лице. Далее, индустриальный товар принципиально отличается от постиндустриального. Первый ориентирован на интересы серийного производства, то есть крупного капитала. В индустриальную эпоху потребителя фактически принуждали к покупке стандартных товаров (при этом идеологи индустрии заявляли об обратном – об обществе потребителей). Постиндустриальный товар, напротив, более ориентирован на запросы потребителя, что позволяет резко увеличить прибавленную стоимость. Причем в постиндустриальном секторе более 75% добавленной стоимости будут генерировать не товары в узком, материальном смысле, а услуги. Естественно, в постиндустриальной экономике останется индустриальное производство тех товаров, которые не требуют учета потребительских предпочтений в каждой единице товара: от нефти до туалетной бумаги. Однако важнейшим товаром будет высокотехнологичный постиндустриальный. Далее, в индустрии труд, даже умственный, это в основном монотонный процесс. Постиндустриальный труд – это всегда творческий процесс. В индустриальную эпоху рабочая сила работала фактически по принуждению: работай или умрешь в нищете. Однако творчества по принуждению не бывает, а без творчества нет идей и, следовательно, нет главного фактора постиндустрии. Потому сегодня человеческий капитал это не только образование, но и добровольная, сознательная, самостоятельная производительная деятельность. Еще одной важной чертой индустриального общества по Марксу являлось отчуждение рабочей силы от средств производства, которые принадлежали капиталисту. В постиндустриальных отраслях человеческий капитал либо владеет средствами производства, либо полностью ими распоряжается (в форме лизинга, например). Сочетание вышеперечисленных явлений и приводит к тому, что основной организационной формой постиндустриальных отраслей станут новые ремесленники, малые и средние предприятия. Не крупный капитал. Теперь собственно о самом капитале. Это средства производства и средства обращения, находящиеся в собственности одного капиталиста (акционеров одного предприятия). А денежный поток – это макроэкономическое понятие, характеризующее способность общества быстро обеспечить финансирование экономически эффективных идей. В постиндустриальной экономике имеет значение не размер (степень концентрации) отдельно взятого капитала, а плотность, гибкость и доступность денежного потока. И здесь большое значение приобретают общественно-государственные институты, поскольку «естественные» индустриальные механизмы перераспределения общественных ресурсов (конкуренция, банковская система, фондовые биржи и проч.) не способны обеспечить денежный поток, необходимый для новой экономики. Ну и в завершение о земле. Действительно, природные ресурсы всегда будут необходимы для экономики. Но их роль в генерировании добавленной стоимости будет постоянно снижаться.

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