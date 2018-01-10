Регион подтвердил высокие показатели оценки регулирующего воздействия в топе Минэконома РФ

Министерство экономического развития Российской Федерации проверило качество процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ) в регионах в 2017 году. Об этом сообщает министерство экономического развития Самарской области.

Напомним, оценка работы регионов по внедрению и развитию ОРВ проводится Минэкономразвития России с 2014 года. При подготовке рейтинга 2017 г. особое внимание уделялось качеству практического применения инструментов ОРВ, результативности и информационной политике: открытости и прозрачности работы системы.

В зависимости от количества набранных баллов регионы распределяются по группам "Высший уровень", "Хороший уровень" и "Удовлетворительный уровень".

В связи с тем, что разница баллов, набранных субъектами внутри групп, минимальна, в этом году Минэкономразвития России не ранжировало регионы по местам (только первую тройку).

Лидерами рейтинга стали Хабаровский край (1 место), Краснодарский край (2 место) и Ульяновская область (3 место).

"По итогам работы министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области в сфере ОРВ за 2017 год Самарская область в рейтинге регионов, сохраняя положение в группе "Высший уровень", показала положительную динамику развития института ОРВ в регионе - увеличение значений показателей", - сообщает региональное минэкономразвития.

Кроме того, Самарская область отмечена как единственный регион, добившийся значительного успеха по проведению ОРВ в органах местного самоуправления.

Напомним, в 2014 г. в рейтинге регионов, проводимом Минэкономразвития России, Самарская область заняла 39 место из 83, в 2015 г. - 26 место из 85 (категория "высший уровень"), в 2016 г. - 23 место из 85 (категория "высший уровень").