Общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по зарплате в регионе составляет 252 млн рублей

В Самарской области общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по заработной плате составляет 252 млн руб., сообщил сайт регионального министерства труда.
Как отмечается в релизе, в губернии снижаются масштабы неформальной занятости и увеличиваются поступления в доход бюджета.
В 2017 г. официально оформили трудовые отношения с работодателем 49,2 тыс. работников. Благодаря реализуемым мерам по снижению неформальной занятости по итогам 2017 г. ожидается поступление страховых взносов в Пенсионный фонд на сумму около 100 млн руб. и налоговых платежей в областной бюджет Самарской области на сумму около 30 млн рублей.
Последние комментарии
да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?
Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз
Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?
нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают