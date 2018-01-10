Общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по зарплате в регионе составляет 252 млн рублей

В Самарской области общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по заработной плате составляет 252 млн руб., сообщил сайт регионального министерства труда.

Как отмечается в релизе, в губернии снижаются масштабы неформальной занятости и увеличиваются поступления в доход бюджета.

В 2017 г. официально оформили трудовые отношения с работодателем 49,2 тыс. работников. Благодаря реализуемым мерам по снижению неформальной занятости по итогам 2017 г. ожидается поступление страховых взносов в Пенсионный фонд на сумму около 100 млн руб. и налоговых платежей в областной бюджет Самарской области на сумму около 30 млн рублей.