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Занятость Экономическая политика

Общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по зарплате в регионе составляет 252 млн рублей

САМАРА. 10 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области общая сумма погашенной в 2017 г. задолженности по заработной плате составляет 252 млн руб., сообщил сайт регионального министерства труда.

Как отмечается в релизе, в губернии снижаются масштабы неформальной занятости и увеличиваются поступления в доход бюджета.

В 2017 г. официально оформили трудовые отношения с работодателем 49,2 тыс. работников. Благодаря реализуемым мерам по снижению неформальной занятости по итогам 2017 г. ожидается поступление страховых взносов в Пенсионный фонд на сумму около 100 млн руб. и налоговых платежей в областной бюджет Самарской области на сумму около 30 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Zuev 02 декабря 2014 10:22 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

да, там , видимо, много курили.. В одну кучу собрали и бомбил и таксистов нелегальных. А какие они, легальные таксисты?. У нас куча фирм, которая предоставляет услуги такси.. вот только там числится по 2-3 человека, а на вызовы выезжает не один десяток машин. Кто-нибудь видел у таксистов ремни на заднем сиденье? Приходится диспетчера предупреждать, что мне нужна машина именно с ремнями!! И чем же эти горе-таксисты от бомбил отличаются? повышенной заботой о моей безопасности?

Thought Mind 30 ноября 2014 16:42 В Самарской области 54% таксистов работают нелегально

Что курите? что пишите?... такси—все легальные, но "бомбилы"—это не таксисты -это "теневой" извоз

Иванов Александр 29 ноября 2014 18:55 Самарская область занимает первое место по уровню занятости среди регионов ПФО

Л.О.Ж.Ь.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Потому что получить статус безработного НЕВОЗМОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Высококлассным специалистам предлагают идти в дворники!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Артем Абрамов 29 октября 2012 15:08 Инвесторы, реализующие проекты в монопрофильных городах, получат по 2 тыс. евро за рабочее место

не маловато ли 1500 рабочих мест на 150 000 населения?

Ксения Устинова 29 августа 2012 20:00 За неделю в регионе численность безработных сократилась на 126 человек

нечего делать! пускай работают, деньги зарабатывают

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