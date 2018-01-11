В Струковском саду не будут строить скейт-площадку

В Струковском саду в Самаре не будут строит скейт-площадку. Об этом сообщает в Твиттере департамент городского хозяйства и экологии.
Напомним, в ходе реконструкции Струковского сада к Чемпионату мира — 2018 планировалась модернизация старого спортивного объекта.
По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, под местом предполагаемого спортобъекта находятся тепловые сети.
"ПТС предостерегли от размещения в этом месте площадки. В других местах парка разместить площадку невозможно из-за сложного рельефа", — сообщили в департаменте.
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Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
где её вернули?как не было воды так и нет
Добрый день всем! Конечно зима началась неожиданно, но проблема есть и ее надо решать. Утром, созвонившись с Администрацией Красноглинского района по уборке снега во дворах п.Мехзавод, я не услышала внятного ответа. Трактор проехал, кое-как собрал поверхностно снег, отчитался о проделанной работе, но проехать так и невозможно. УК предлагает следующее: территорию, где припаркован автомобиль - чистит владелец автомобиля. У кого нет желания работать лопатой, автомобиль по согласованию с ГИБДД будет эвакуирован. Также вывешивается заблаговременно объявление о предстоящей чистке снега (с указанием точного времени) и владельцы т/с обязаны его убрать, если не убрали, то это сделает эвакуатор. Я считаю это правильно и такой алгоритм должен быть в городе повсеместно.
а ничо что половина сайтов не работает с онлайн оплатой? ни капремонт через DOM.GOSUSLUGI.RU ни РКС - я вчера заплатить не смог .. но хотел это сделать.. а за содержание жилья и отопление при долге в 10к и оплате через гос сайт у меня не уменьшилось тело долга ВООБЩЕ... что платишь что не платишь - системы не сопряжены никак походу Я НЕ БУДУ ХОДИТЬ НА ПОЧТУ или куда либо ещё Вы или делаете онлайн платежи или идёте лесом
Самара бьет рекорды всей России.УК чувствуют себя вольготно за свою безнаказоность во многом.