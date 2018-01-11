В Струковском саду не будут строить скейт-площадку

В Струковском саду в Самаре не будут строит скейт-площадку. Об этом сообщает в Твиттере департамент городского хозяйства и экологии.

Напомним, в ходе реконструкции Струковского сада к Чемпионату мира — 2018 планировалась модернизация старого спортивного объекта. По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, под местом предполагаемого спортобъекта находятся тепловые сети. "ПТС предостерегли от размещения в этом месте площадки. В других местах парка разместить площадку невозможно из-за сложного рельефа", — сообщили в департаменте.