18 марта в регионе можно будет проголосовать за проекты благоустройства

В четверг, 11 января, врио губернатора Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области.

В работе комиссии приняли участие члены областного кабинета министров, депутаты губернской думы, главы всех муниципальных образований региона.

Напомним, с 2017 года в России стартовал приоритетный проект по благоустройству "Формирование комфортной городской среды", инициированный президентом Владимиром Путиным.

"Вопросы благоустройства выходят на первый план в работе властей. Это волнует людей в первоочередном порядке, и эта задача для нас является первостепенной. Реализации проекта самое пристальное внимание оказывает глава государства, и в целом в стране в 2017 году этот проект успешно реализован", — открывая заседание комиссии, сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель области отметил: глава государства неоднократно подчеркивал — принятие всех решений относительно благоустройства общественных пространств и дворовых территорий должно приниматься исключительно с опорой на мнение жителей.

Дмитрий Азаров добавил, что в Самарской области эта программа реализуется в абсолютном большинстве муниципалитетов. Вместе с тем вовлеченность населения в ее работу пока остается на невысоком уровне.

"Мы ждем, что жители будут выбирать проекты, участвовать в их обсуждении. Но не создаем для этого никаких условий. Если мы будем только ждать, дело не сдвинется. Ситуацию необходимо менять", — подчеркнул глава региона.

В 2017 году в рамках реализации программы было намечено благоустройство 1468 дворов и трех общественных территорий. При всем внимании к этому вопросу, программа в Самарской области не была исполнена на 100%.

"Не во всех муниципалитетах власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Посчитали, что удобнее это делать из кабинетов. Это серьезный просчет. Там, где это произошло, люди оказались недовольны результатом. Таким образом, серьезные федеральные средства в ряде случаев были потрачены неэффективно", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил членам комиссии создать все необходимые условия широкой вовлеченности жителей региона при реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

С основным докладом о ходе реализации программы и планах на 2018 год выступил врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. Он сообщил, что в 2017 году на эти цели было выделено 2,1 млрд руб., из которых 927 млн руб. было выделено из федерального бюджета.

В программе участвовали почти все муниципалитеты, за исключением Большеглушицкого, Елховского и Камышлинского районов. Как пояснил Крайнев, эти муниципалитеты не представили своих проектов по благоустройству.

Возникли проблемы и при реализации программы в Самаре, работы не были выполнены по 13 территориям. Высвободившиеся средства (40 млн руб.) были направлены в другие муниципалитеты — Тольятти, Новокуйбышевск и Волжский район.

Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной до конца января провести служебное расследование по всем недобросовестным подрядчикам. Также он обозначил необходимость все недобросовестные компании включать в "черный список" и впредь не допускать их до госконтрактов.

Среди муниципалитетов — лидеров по выполнению программы на заседании были отмечены Тольятти, Отрадный, Кинель, Красноярский район.

Сергей Крайнев обозначил еще одну проблему, возникшую во время реализации программы, — позднее проведение торгов. "Решение о выделении федеральных средств было принято еще в марте прошлого года. Все подготовительные работы в муниципалитетах должны были вестись параллельно", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона дал поручение: в этом году все контракты должны быть заключены до 1 апреля, а все запланированные работы по благоустройству необходимо завершить к 1 сентября.

Кроме того, до сих пор министерство энергетики и ЖКХ не подготовило сводный список дворов, которые примут участие в программе в 2018 году. Глава региона поручил Сергею Крайневу представить ему эти данные в течение сегодняшнего дня.

"При такой работе министерства не стоит удивляться тому, что торги проходят в сентябре. Потом на местах приходится геройствовать, чтобы выполнить программу, но это геройство в итоге покрывает отсутствие системной работы", — раскритиковал работу ведомства Дмитрий Азаров.

Не допустить повторения прошлогодней ситуации в 2018 году — главная задача как областных властей, так и новых руководителей приоритетной программы на региональном уровне.

По предложению Дмитрия Азарова руководителем программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором программы стал врио заместителя председателя регионального правительства Виктор Кудряшов.

По предложению Виктора Сазонова ход реализации программы теперь будет контролироваться специальной межведомственной комиссией на регулярной основе, каждые две недели. "К этой работе мы привлечем местных депутатов, членов Общественной палаты. Все будет проходить в максимально открытом режиме. Жители Самарской области должны в итоге увидеть конкретные изменения в своих дворах и общественных пространствах", — поставил задачу руководитель области.

Дмитрий Азаров выступил с инициативой — 18 марта провести общественное голосование по включению в программу общественных территорий. "18 марта — знаковый день для Российской Федерации, в этот день граждане нашей страны будут выбирать президента, выбирать будущее нашей страны. Предлагаю в тот же день на избирательных участках организовать рейтинговое голосование, чтобы жители сами выбрали те общественные пространства, которые будут в итоге включены в федеральную программу", — сказал глава региона.

Также Дмитрий Азаров заметил, что со стороны региональной власти недостаточное внимание уделяется малым городам губернии. "При реализации программы "Формирование городской среды" основное внимание уделяется Самаре, Тольятти и сельским территориям. В этой связи предлагаю в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему", — сказал глава региона.