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Губернатор Власть и политика

В этом году все контракты на благоустройство территорий заключат до 1 апреля

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. в Самарской области все контракты в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" должны быть заключены до 1 апреля, а все запланированные работы по благоустройству завершены к 1 сентября.

Фото: Андрей Савельев

Такое поручение в четверг, 11 января, дал глава региона Дмитрий Азаров на заседании межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта.

Напомним, проект был запущен в России в 2017 г. по инициативе президента Владимира Путина.

С основным докладом о ходе реализации программы в Самарской области и планах на 2018 год выступил врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев. По его словам, одной из проблем стало позднее проведение торгов.

"Решение о выделении федеральных средств было принято еще в марте прошлого года. Все подготовительные работы в муниципалитетах должны были вестись параллельно", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Кроме того, областное министерство энергетики и ЖКХ до сих пор не подготовило сводный список дворов, которые должны участвовать в программе в 2018 году.

Глава региона поручил Сергею Крайневу представить ему эти данные в течение сегодняшнего дня.

"При такой работе министерства не стоит удивляться тому, что торги проходят в сентябре. Потом на местах приходится геройствовать, чтобы выполнить программу, но это геройство в итоге покрывает отсутствие системной работы", - раскритиковал работу ведомства Дмитрий Азаров.

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