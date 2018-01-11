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Губернатор Власть и политика

Подрядчиков, сорвавших работы по благоустройству в Самаре, могут включить в "черный список"

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе Самары Елене Лапушкиной до конца января провести служебное расследование по всем недобросовестным подрядчикам, сорвавшим работы по благоустройству в прошлом году.

Фото: Андрей Савельев

Также он предложил все недобросовестные компании включать в "черный список" и впредь не допускать их до госконтрактов.

Эта информация прозвучала в четверг, 11 января, во время заседания межведомственной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" на территории Самарской области.
В работе комиссии участвовали члены областного кабинета министров, депутаты губернской думы, главы всех муниципальных образований региона.
Напомним, проект был запущен в России в 2017 г. по инициативе президента Владимира Путина.

Дмитрий Азаров напомнил, что в прошлом году в рамках реализации программы было намечено благоустройство 1468 дворов и трех общественных территорий. Но реализовать планы на 100% не удалось.

"Не во всех муниципалитетах власть прислушивалась к жителям, чиновники отбирали проекты самостоятельно. Это серьезный просчет. Там, где это произошло, люди оказались недовольны результатом. Таким образом, серьезные федеральные средства были потрачены неэффективно", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил членам комиссии создать все необходимые условия широкой вовлеченности жителей региона при реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Как сообщил врио министра энергетики и ЖКХ Сергей Крайнев, проблемы при реализации программы возникли в Самаре, где работы не были выполнены по 13 территориям. В итоге высвободившиеся средства - 40 млн руб. - были направлены в другие муниципалитеты - Тольятти, Новокуйбышевск и Волжский район.

Не допустить повторения прошлогодней ситуации в 2018 году - главная задача как областных властей, так и новых руководителей приоритетной программы на региональном уровне. По предложению Дмитрия Азарова руководителем программы "Формирование комфортной городской среды" в Самарской области назначен председатель губернской думы Виктор Сазонов, координатором программы стал заместитель председателя регионального правительства Виктор Кудряшов.

По предложению Виктора Сазонова ход реализации программы будет теперь контролироваться специальной межведомственной комиссии на регулярной основе, каждые две недели.

"К этой работе мы должны привлечь местных депутатов, членов Общественной палаты. Все должно проходить в максимально открытом режиме. Жители Самарской области должны в итоге увидеть конкретные изменения в своих дворах и общественных пространствах", - поставил задачу руководитель области.

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