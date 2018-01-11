Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона "Самара Арена"

В четверг, 11 января, на площадке строительства стадиона прошло выездное заседание оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018.

Заседание прошло под председательством первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.

После осмотра строящегося стадиона и знакомства с организацией работ по устройству парника над футбольным полем состоялось совещание, на котором был детально рассмотрен ход работ по строительству "Самара Арены".

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий отметил, что, несмотря на все сложности, которые сопровождали реализацию этого инфраструктурного проекта, сейчас нет никаких сомнений в том, что строительство объекта будет успешно завершено.

"Все графики соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для завершения работ - выполняется. У нас абсолютный контакт и взаимопонимание с правительством Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией. За регионом - большая часть работ: нужно подготовить город, дороги, решить массу других вопросов. Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами", - рассказал он.

По озвученной замминистром информации, проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона "Самара Арена" экспертами Московского государственного строительного университета. Получено положительное заключение по устойчивости, по запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор.

В декабре 2017 г. ПСО "Казань" получило также положительное заключение госэкспертизы на техническую часть документации проекта стадиона.

"Это значит, что препятствий для производства работ в части технических, инженерных решений, а также для подготовки исполнительной документации, в том числе для ее предъявления в Ростехнадзор, нет. Это очень важно, так как сильно влияло на ход работ", - прокомментировал замминистра.

Напомним, работа на стадионе "Самара Арена" не останавливается даже в праздничные дни. 31 декабря на площадке работало порядка 500 человек, а к 3 января - уже 100% списочного состава рабочих (2,7 тыс. человек). Продолжается монтаж кровли, ведутся отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем.

Ход работ находится на личном контроле врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.