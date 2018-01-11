16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона "Самара Арена" Гендиректором "Технологий строительства СОФЖИ" на пять лет избран Александр Кандаков Самарских застройщиков отправят за кредитами в банк Две сотни обманутых дольщиков дома №10 по ул. Тухачевского в Самаре получили ключи от квартир "Самара-Базис" начал подготовку к возведению высотки на площадке под новый корпус школы №27

Строительство Строительство и недвижимость

Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона "Самара Арена"

САМАРА. 11 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 176
Версия для печати

В четверг, 11 января, на площадке строительства стадиона прошло выездное заседание оперативной рабочей группы по контролю за реализацией мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию стадионов к ЧМ-2018.

Заседание прошло под председательством первого замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонида Ставицкого, сообщает департамент информполитики губернатора Самарской области.

После осмотра строящегося стадиона и знакомства с организацией работ по устройству парника над футбольным полем состоялось совещание, на котором был детально рассмотрен ход работ по строительству "Самара Арены".

Первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Леонид Ставицкий отметил, что, несмотря на все сложности, которые сопровождали реализацию этого инфраструктурного проекта, сейчас нет никаких сомнений в том, что строительство объекта будет успешно завершено.

"Все графики соблюдаются, проблем с финансированием нет. Все, что необходимо для завершения работ - выполняется. У нас абсолютный контакт и взаимопонимание с правительством Самарской области и главой региона Дмитрием Азаровым. Он полностью владеет ситуацией. За регионом - большая часть работ: нужно подготовить город, дороги, решить массу других вопросов. Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами", - рассказал он.

По озвученной замминистром информации, проведено комплексное обследование опорных конструкций стадиона "Самара Арена" экспертами Московского государственного строительного университета. Получено положительное заключение по устойчивости, по запасу прочности конструкции, по всем характеристикам металла. Результаты обследования переданы в Ростехнадзор.

В декабре 2017 г. ПСО "Казань" получило также положительное заключение госэкспертизы на техническую часть документации проекта стадиона.

"Это значит, что препятствий для производства работ в части технических, инженерных решений, а также для подготовки исполнительной документации, в том числе для ее предъявления в Ростехнадзор, нет. Это очень важно, так как сильно влияло на ход работ", - прокомментировал замминистра.

Напомним, работа на стадионе "Самара Арена" не останавливается даже в праздничные дни. 31 декабря на площадке работало порядка 500 человек, а к 3 января - уже 100% списочного состава рабочих (2,7 тыс. человек). Продолжается монтаж кровли, ведутся отделочные работы и работы по монтажу внутренних инженерных систем.

Ход работ находится на личном контроле врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Рихагель Оттоля 25 октября 2017 06:36 Дом на Вилоновской/Садовой планируют достроить к концу 2019 года

Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!

Анна Коба 03 октября 2017 05:36 Группа "Виктор и Ко" отказалась от строительства высоток за ТЦ "Амбар"

Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))

Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.

Dmitry Lakotsenin 17 января 2017 15:26 Кассация реанимировала разрешение на стройку Александра Катина в Студеном овраге

А Волга она одна.

Alex V 12 января 2017 14:43 "С.И.Т.И.": испытание на прочность закаляет

Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает

Фото на сайте

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Строительство ледового дворца в Чапаевске идет по графику

Проект компании "ГеоСпецСтрой" по благоустройству территории вокруг стадиона "Самара Арена" прошел госэкспертизу

Проект компании "ГеоСпецСтрой" по благоустройству территории вокруг стадиона "Самара Арена" прошел госэкспертизу

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe

Проекты ООО "НИИПРИИ"Севзапинжтехнология", реализуемые в Самарe

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4