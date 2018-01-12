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По факту гибели малыша, оставленного матерью на улице в Самаре, возбудили уголовное дело

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По факту гибели новорожденного мальчика, обнаруженного на ул. Ставропольской в Самаре, возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в СУ К РФ по Самарской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление подозреваемой и всех обстоятельств происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается видео с камер наблюдения", - сообщили в СУ СК РФ по Самарской области. 

Напомним, что 11 января около 4:00 в полицию поступило сообщение об обнаружении во дворе дома на ул. Ставропольской новорожденного мальчика, завернутого в черный целлофановый пакет.

Ребенок был жив. Очевидцы вызвали для его "скорую". Медики увезли его в больницу, но малыш там скончался.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

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