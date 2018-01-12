Памятник Чапаеву в Самаре отреставрировали с использованием 3D-технологий

В декабре 2017 г. в Самаре завершилась реставрация памятника Чапаеву на одноименной площади. Восстановлением объекта культурного наследия федерального значения занимались специалисты компании "Самарареставрация", а утраченные элементы скульптурной композиции заново изготавливались на кафедре литейных технологий СамГТУ.

3D-технологии

Увидеть памятник Чапаеву перед самарским драмтеатром в полном вооружении - большая удача. У скульптурной композиции регулярно пропадают отдельные элементы: то у комдива шашка исчезнет, то у бойцов штыки на винтовках кто-то отломает... Комплексная реставрация, завершившаяся в декабре прошлого года, предполагала как восстановление памятника со всеми утраченными деталями, так и облицовку массивного постамента. Все "колюще-режущие" предметы на памятнике работы Матвея Манизера изготовили на кафедре литейных технологий Самарского технического университета с применением новейших 3D-технологий.

Еще в конце 2016 г. на базе кафедры создана лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга, оснащенная 3D-устройствами. Изделие или его часть здесь снимают с помощью 3D-сканера, а затем создают цифровую модель предмета. Если вещь утрачена или необходимо изготовить что-то новое, 3D-моделирование осуществляется без использования сканера.

Затем на основании цифровой модели 3D-принтер печатает прототип изделия из пластика или фотополимера, а уже на его основе создается литейная форма, в которую заливают нужный сплав (в случае с памятником Чапаеву - бронзу). Отлитая деталь после затвердевания зачищается, шлифуется, а при необходимости вручную корректируется.

Профессионализм и скорость

Кроме памятника Чапаеву, кафедра литейных технологий участвовала в ряде крупных реставрационных проектов. Например, специалисты из СамГТУ восстанавливали некоторые детали самолета Ил-2 на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова, отливали дверные ручки для бывшей женской гимназии Хардиной (школа №15 на улице Куйбышева, 125) и звезду для Вечного огня на площади Славы, воссоздали ордена и буквы на памятнике Дмитрию Устинову. В Политехе отлита и табличка для памятника Эльдару Рязанову на улице Фрунзе. Ее изготовили в срочном порядке - за 24 часа. По словам декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ Константина Никитина, без информационных технологий справится в такие сроки было бы невозможно.



"У нас работают только профессионалы. Все специалисты - выпускники литейной кафедры СамГТУ, в составе коллектива есть люди, прошедшие производственную закалку (главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительного предприятия и другие), - рассказывает Константин Никитин. - Они возвращаются в Политех со своих заводов, когда видят, что у нас создается перспективная и стабильная структура, постоянно есть заказы".

Кроме участия в реставрационных работах, СамГТУ изготавливает металлические информационные таблички для памятников архитектуры.

Школа реставрации

В начале декабря замминистра культуры РФ Олег Рыжков, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и зампред президиума общественного совета проекта "Историческая память" Александр Хинштейн осмотрели памятники архитектуры в Самаре, реставрация которых ведется или планируется в рамках партпроекта "Единой России", в том числе один из корпусов СамГТУ (бывший Крестьянский поземельный банк). Во время осмотра Олег Рыжков предложил создать на базе вуза областной научно-реставрационный центр, где в том числе будут готовить инженеров-реставраторов. Дмитрий Азаров и ректор СамГТУ Дмитрий Быков идею поддержали. По словам Олега Рыжкова, федеральный минкульт также будет поддерживать этот проект.

Речь, в первую очередь, идет о подготовке инженеров-реставраторов. Олег Рыжков отметил, что это не массовая специальность и нужно искать мастеров. Позже на этой базе можно создать территориальный центр, который будет заниматься реставрацией.

"Я считаю, что Самарский регион достоин своего областного научно-реставрационного центра - самарской школы реставрации", - отметил замминистра.

Будем надеяться, что территориальный научно-реставрационный центр появится в ближайшее время, а пока инженеры СамГТУ все активнее участвуют в восстановлении местных памятников, используя для этого передовые технологии.