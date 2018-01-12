Памятник Чапаеву в Самаре отреставрировали с использованием 3D-технологий

В декабре 2017 г. в Самаре завершилась реставрация памятника Чапаеву на одноименной площади. Восстановлением объекта культурного наследия федерального значения занимались специалисты компании "Самарареставрация", а утраченные элементы скульптурной композиции заново изготавливались на кафедре литейных технологий СамГТУ.
3D-технологии
Увидеть памятник Чапаеву перед самарским драмтеатром в полном вооружении - большая удача. У скульптурной композиции регулярно пропадают отдельные элементы: то у комдива шашка исчезнет, то у бойцов штыки на винтовках кто-то отломает... Комплексная реставрация, завершившаяся в декабре прошлого года, предполагала как восстановление памятника со всеми утраченными деталями, так и облицовку массивного постамента. Все "колюще-режущие" предметы на памятнике работы Матвея Манизера изготовили на кафедре литейных технологий Самарского технического университета с применением новейших 3D-технологий.
Еще в конце 2016 г. на базе кафедры создана лаборатория аддитивных технологий и реверс-инжиниринга, оснащенная 3D-устройствами. Изделие или его часть здесь снимают с помощью 3D-сканера, а затем создают цифровую модель предмета. Если вещь утрачена или необходимо изготовить что-то новое, 3D-моделирование осуществляется без использования сканера.
Затем на основании цифровой модели 3D-принтер печатает прототип изделия из пластика или фотополимера, а уже на его основе создается литейная форма, в которую заливают нужный сплав (в случае с памятником Чапаеву - бронзу). Отлитая деталь после затвердевания зачищается, шлифуется, а при необходимости вручную корректируется.
Профессионализм и скорость
Кроме памятника Чапаеву, кафедра литейных технологий участвовала в ряде крупных реставрационных проектов. Например, специалисты из СамГТУ восстанавливали некоторые детали самолета Ил-2 на кольце Московского шоссе и проспекта Кирова, отливали дверные ручки для бывшей женской гимназии Хардиной (школа №15 на улице Куйбышева, 125) и звезду для Вечного огня на площади Славы, воссоздали ордена и буквы на памятнике Дмитрию Устинову. В Политехе отлита и табличка для памятника Эльдару Рязанову на улице Фрунзе. Ее изготовили в срочном порядке - за 24 часа. По словам декана факультета машиностроения, металлургии и транспорта СамГТУ Константина Никитина, без информационных технологий справится в такие сроки было бы невозможно.
"У нас работают только профессионалы. Все специалисты - выпускники литейной кафедры СамГТУ, в составе коллектива есть люди, прошедшие производственную закалку (главный металлург, ведущий инженер-конструктор машиностроительного предприятия и другие), - рассказывает Константин Никитин. - Они возвращаются в Политех со своих заводов, когда видят, что у нас создается перспективная и стабильная структура, постоянно есть заказы".
Кроме участия в реставрационных работах, СамГТУ изготавливает металлические информационные таблички для памятников архитектуры.
Школа реставрации
В начале декабря замминистра культуры РФ Олег Рыжков, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и зампред президиума общественного совета проекта "Историческая память" Александр Хинштейн осмотрели памятники архитектуры в Самаре, реставрация которых ведется или планируется в рамках партпроекта "Единой России", в том числе один из корпусов СамГТУ (бывший Крестьянский поземельный банк). Во время осмотра Олег Рыжков предложил создать на базе вуза областной научно-реставрационный центр, где в том числе будут готовить инженеров-реставраторов. Дмитрий Азаров и ректор СамГТУ Дмитрий Быков идею поддержали. По словам Олега Рыжкова, федеральный минкульт также будет поддерживать этот проект.
Речь, в первую очередь, идет о подготовке инженеров-реставраторов. Олег Рыжков отметил, что это не массовая специальность и нужно искать мастеров. Позже на этой базе можно создать территориальный центр, который будет заниматься реставрацией.
"Я считаю, что Самарский регион достоин своего областного научно-реставрационного центра - самарской школы реставрации", - отметил замминистра.
Будем надеяться, что территориальный научно-реставрационный центр появится в ближайшее время, а пока инженеры СамГТУ все активнее участвуют в восстановлении местных памятников, используя для этого передовые технологии.
Последние комментарии
Будем надеяться. Не зря боролись за этот уникальный объект), хотя по еще министерскому Аксарину, это не памятник)
Снимите позорные баннеры, для начала...
200 000 рублей было затрачено на строительство богадельни и обустройство дворовых служебных построек, посмотрим цену реставрации)
Да, предстоит грандиозный объем на данном объекте. Интересно кто выиграет объем работ.
а заднюю часть ремонтировать не надо?там сейчас уже в куртках студенты замерзают,а зимой что?