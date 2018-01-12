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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области ликвидировали 13 микрофинансовых компаний

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Специалисты ГК "ГРИН ФИНАНС" изучили госреестр микрофинансовых организаций (МФО). По данным Центробанка, в 2017 году в Самарской области были ликвидированы 13 МФО, получили лицензию семь новых игроков рынка. Всего в регионе зарегистрировано 48 МФО.

В 2018 году рынок МФО ждет много изменений, которые, по мнению регулятора, смогут очистить рынок от недобросовестных кредиторов и помочь снизить долговую нагрузку населения.

"С 1 января начали действовать новые нормы по предоставлению займов. В частности, теперь все МФО должны проверять не только кредитную историю, но и соотносить кредитную нагрузку потенциального заемщика с его доходами, объективно оценивать полученную информацию. Договоры станут более прозрачными: в графике платежей должна быть указана сумма переплаты по займу. Чтобы понять, сколько потенциальный клиент уже отдает каждый месяц банкам, кредиторы будут обращаться за информацией в Национальное бюро кредитных историй. А среднемесячный доход заемщика финансовая организация сможет проверить, пока используя только данные, полученные от самого заемщика: справка 2-НДФЛ или выписки по счету, ну или просто поверив ему на слово", - пояснила генеральный директор ГК "ГРИН ФИНАНС" Наталья Абдулаева.

Добавим, что всего по России в Государственный реестр включено 2288 МФО. По данным Центробанка, в прошлом году ситуация развивалась разнонаправленно: в реестр было включено 576 новых компаний, исключено - 952.

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