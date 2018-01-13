Пуск троллейбусов по Московскому шоссе и пр. Кирова отложили

Пуск троллейбусов по Московскому шоссе и пр. Кирова откладывается. Об этом сообщил минтранс Самарской области в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ведомство сообщило, что при включении линии в работу выявились скрытые заводские дефекты в деталях крепления. Теперь для запуска троллейбусов необходимо ждать другие детали с завода.

Напомним, троллейбусы на этом участке должны были пустить до конца этой недели (8-14 января).