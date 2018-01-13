Пуск троллейбусов по Московскому шоссе и пр. Кирова отложили

Пуск троллейбусов по Московскому шоссе и пр. Кирова откладывается. Об этом сообщил минтранс Самарской области в своем официальном аккаунте в Twitter.
Ведомство сообщило, что при включении линии в работу выявились скрытые заводские дефекты в деталях крепления. Теперь для запуска троллейбусов необходимо ждать другие детали с завода.
Напомним, троллейбусы на этом участке должны были пустить до конца этой недели (8-14 января).
Последние комментарии
Пацаны сами эту площадку делали. Ох у нас и власти. А потом визжат о роста наркомании и алкоголизма !
что ж куртку Ирине не дали с логотипом?
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
Будем посмотреть) Дело для Самары архиважное.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.