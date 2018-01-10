Троллейбусы по Московскому шоссе - пр. Кирова будут пущены до конца недели

В Самаре троллейбусы по Московскому шоссе и пр. Кирова выйдут в рейс до конца недели. Об этом сообщает министерство транспорта Самарской области.

На данный момент контактная сеть уже смонтирована. "Планируется запуск до конца недели", - отметили в ведомстве.