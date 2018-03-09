В Тольятти от ножевых ранений погибли мужчина и женщина, еще один мужчина ранен

В четверг, 8 марта, в Тольятти около 23:00 в одной из квартир дома на б-ре Луначарского в Автозаводском районе, по предварительным данным, от ножевых ранений скончались мужчина и женщина.

Еще один мужчина был ранен и поступил в больницу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Предположительно, возраст пострадавших - 26, 29 и 32 года. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.