В Тольятти от ножевых ранений погибли мужчина и женщина, еще один мужчина ранен

В четверг, 8 марта, в Тольятти около 23:00 в одной из квартир дома на б-ре Луначарского в Автозаводском районе, по предварительным данным, от ножевых ранений скончались мужчина и женщина.
Еще один мужчина был ранен и поступил в больницу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
Предположительно, возраст пострадавших - 26, 29 и 32 года. Сейчас обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?