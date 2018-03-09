Михаил Ефремов прокомментировал обвинение в пьянстве и оскорблении самарских зрителей

Актер Михаил Ефремов прокомментировал скандал, связанный с выступлением в самарском театре, где одна из зрительниц обвинила его в опоздании и непристойном поведении. Об этом сообщает "МК".

"Сходила 7 марта на спектакль театра "Современник", гастролирующего в Самаре. Задержали на 35 минут, — написала женщина в Facebook. — Не извинились. Оказалось, ждали артиста Ефремова. Потом он абсолютно пьяный вышел на сцену, путал текст, на просьбу зрителей говорить громче, так как ничего не слышно, — радостно послал матом самарских зрителей и всю Самару".

Ефремов рассказал "МК", что эта зрительница его просто не поняла. "Это Пинтер (спектакль Гарольда Пинтера "Не становись чужим" — прим. "Ленты.ру"), черная английская комедия, — объяснил актер. — Немножко не догнали, вот и все. Точнее, одна женщина не поняла, которая это все писала".

До этого, по его словам, было выступление в Воронеже, на котором он стрелял в зал, и всех это только позабавило.

"Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют", — ответил Ефремов на вопрос журналистов о том, был ли он действительно пьян.