С космодрома Куру стартовал "Союз" с четырьмя спутниками связи

Самарская ракета-носитель "Союз" со спутниками связи стартовала в пятницу, 9 марта, вечером с космодрома в Куру (Французская Гвиана), сообщает ТАСС.
Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании Arianespace, которая осуществляет коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.
"Союзу" предстоит вывести на орбиту четыре телекоммуникационных спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit — среднеорбитальные спутники Земли) для оператора SES. Они станут частью группы аппаратов коммуникационной системы под названием O3b.
Все четыре спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit — среднеорбитальные спутники Земли) созданы корпорацией Thales Alenia Space на ее заводе у Канн (юг Франции). Они выводятся на орбиту высотой около 8 тыс. км, что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит.
Спутники коммуникационной системы O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами" с космодрома Куру: в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014 года.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.