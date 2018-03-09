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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

С космодрома Куру стартовал "Союз" с четырьмя спутниками связи

САМАРА. 9 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Самарская ракета-носитель "Союз" со спутниками связи стартовала в пятницу, 9 марта, вечером с космодрома в Куру (Французская Гвиана), сообщает ТАСС.

Об этом свидетельствует прямая трансляция на сайте компании Arianespace, которая осуществляет коммерческие пуски российской ракеты с этого космодрома.

"Союзу" предстоит вывести на орбиту четыре телекоммуникационных спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit — среднеорбитальные спутники Земли) для оператора SES. Они станут частью группы аппаратов коммуникационной системы под названием O3b.

Все четыре спутника серии O3b MEO (Medium Earth Orbit — среднеорбитальные спутники Земли) созданы корпорацией Thales Alenia Space на ее заводе у Канн (юг Франции). Они выводятся на орбиту высотой около 8 тыс. км, что в четыре раза ниже обычных для спутников связи геостационарных орбит.

Спутники коммуникационной системы O3b уже три раза выводились на орбиту российскими "Союзами" с космодрома Куру: в июне 2013 года, а также в июле и декабре 2014 года.


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