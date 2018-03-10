Директор "Современника" пообещал разобраться в скандале с Михаилом Ефремовым

Директор московского театра "Современник" Игорь Попов пообещал разобраться в скандале с Михаилом Ефремовым в субботу, 10 марта. Труппа вернулась с гастролей в пятницу.

"Тогда и будем разбираться, нельзя доверять только слухам и переписке в соцсетях", — цитирует Игоря Попова ТАСС.

Напомним, Михаил Ефремов в Самаре на спектакле "Не становись чужим" выглядел пьяным, путал текст и матерился в зал. "Якобы. Вот и все. Якобы. Не догоняют", — продолжил оскорблять самарскую публику Михаил Ефремов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

Михаил Ефремов пытается обвинить самарских зрителей в том, что им якобы недоступна сложная драматургия Гарольда Пинтера. При этом сам он появился на сцене, скорее бормоча текст себе под нос, чем играя роль. Из-за отсутствия подвесных микрофонов разобрать текст было невозможно. Когда через 15 минут после начала кто-то из зала выкрикнул "Не слышно" (текст действительно невозможно было разобрать), Ефремов вышел на авансцену и сказал уже громко: "Выйди сюда, б… отсюда скажи, гнида". После чего добавил еще несколько оскорблений, сказал, что забыл текст, поинтересовался, точно ли он в Самаре, и далее неразборчиво — что-то про культурный город.

На втором выходе Ефремов выглядел чуть более вменяемым, текст стал произносить громче и в основном с авансцены, но заметно импровизировал "по мотивам". Разобрать сюжет и понять образ главного героя, не произнесшего толком ни одного монолога, было непросто. Время от времени Михаил Ефремов проходил по авансцене и бормотал: "Это черная комедия, Самара, английская черная комедия". Видимо, уверенный, что фамилию Пинтера тут точно никогда не слышали.

Половина зала ретировалась в антракте, вторая, по свидетельству оставшихся, покинула зал во втором действии или на поклонах.

"Современник" показал в Самаре два спектакля — 7 марта "Не становись чужим", 8 марта "Пять вечеров" с Евгенией Симоновой и Сергеем Гармашом. На втором никаких происшествий не было, после спектакля Гармаш поздравил самарских женщин с 8 марта и бросил в зал несколько букетов.