Полиция региона проверяет информацию о брошенных в Самаре медведях

Самарская полиция проводит проверку по факту публикации в региональных СМИ информации о том, что в городе в Куйбышевском районе были обнаружены клетки с брошенными медведями, сообщает kommersant.ru.

Ранее в СМИ появилась информация о четырех брошенных бурых медведях. Предполагается, что помимо медведей в трейлерах, оставленных рядом, содержатся и другие животные.

"В настоящий момент проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", — сказали в полиции.

Полицейские выясняют, кому принадлежат животные. Информацию о том, что клетки опечатаны, в полиции не подтверждают.