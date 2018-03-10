Ситуацию с медведями из цирка-шапито на контроль взяла мэрия Самары

В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что в районе 116 километра были обнаружены клетки с брошенными медведями.
На место выехали руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары.
Андрей Христов рассказал, что у животных есть владелец. Это передвижной цирк-шапито, который находится в Самарской области уже три месяца.
" Цирк выступал в Крутых Ключах, в Безенчуке, в Куйбышевском районе", — рассказал Андрей Христов.
У владельцев есть все необходимые документы на зверей, в том числе, сведения о прививках. После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. Специалисты оценили условия, в которых содержались животные. Зоологи предложили собственнику на некоторые время перевезти зверей поближе к самарскому зоопарку. Владелец медведей согласился.
По словам Андрея Христова, сейчас решаются организационные моменты. Скоро клетки с медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...