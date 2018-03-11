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Театр Культура

Театр "Грань" откроет программу "Золотая Маска в городе"-2018

МОСКВА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Фрагментом спектакля "Король Лир" театра-студии "Грань" 13 марта в Москве откроется программа "Золотая Маска в городе".

В проекте "Золотая Маска в городе" в театральное пространство превращаются улицы и площади столицы, парки, музеи и офисные центры. Театр в формате уличных перформансов, выставок и инсталляций выходит в город. Программа проводится уже пятый год. В числе участников — номинанты национальной театральной премии.

В этом году программу "Золотая Маска в городе" откроет новокуйбышевский театр-студия "Грань". 13 марта в 15:00 на площадке Центрального рынка на Рождественском бульваре театр покажет фрагмент спектакля "Король Лир".

Сценическими площадками "Маски в городе"-2018 станут Ленинградский вокзал, Метрополитен, БЦ "Большевик", Третьяковская галерея на Крымском валу. Москвариум на ВДНХ и другие.

В проекте принимают участие 13 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Якутска и Новокуйбышевска. Завершится программа 14 апреля специальной постановкой "Золотая маска в городе" компании "Яркие люди" (г. Москва).

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