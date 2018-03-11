Театр "Грань" откроет программу "Золотая Маска в городе"-2018

Фрагментом спектакля "Король Лир" театра-студии "Грань" 13 марта в Москве откроется программа "Золотая Маска в городе".
В проекте "Золотая Маска в городе" в театральное пространство превращаются улицы и площади столицы, парки, музеи и офисные центры. Театр в формате уличных перформансов, выставок и инсталляций выходит в город. Программа проводится уже пятый год. В числе участников — номинанты национальной театральной премии.
В этом году программу "Золотая Маска в городе" откроет новокуйбышевский театр-студия "Грань". 13 марта в 15:00 на площадке Центрального рынка на Рождественском бульваре театр покажет фрагмент спектакля "Король Лир".
Сценическими площадками "Маски в городе"-2018 станут Ленинградский вокзал, Метрополитен, БЦ "Большевик", Третьяковская галерея на Крымском валу. Москвариум на ВДНХ и другие.
В проекте принимают участие 13 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы, Якутска и Новокуйбышевска. Завершится программа 14 апреля специальной постановкой "Золотая маска в городе" компании "Яркие люди" (г. Москва).
Последние комментарии
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!
ну и кто после пьяного "поздравления всех самаржанок с восьмым марта" пойдет еще раз на спектакль с участием Ефремова?
Своеобразный был человек, как все представители творческой интеллигенции. Печально.
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер