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"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти"

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"АктивКапитал Банк" продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО "ВолгаГофроПак+" (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств. Банк кредитует это предприятие с середины 2017 года.

ООО "ВолгаГофроПак+" (VGP+) - современный завод по производству гофрированного картона и изделий из него. В феврале заводу присвоен статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (ТОСЭР "Тольятти"). Получение данного статуса позволит ООО "ВолгаГофроПак+" ускорить темпы модернизации оборудования, увеличить объемы поставок гофропродукции на предприятия Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и близлежащих республик.

Кредиты для бизнеса составляют основную долю в кредитном портфеле "АктивКапитал Банка". Финансируя предприятия различных отраслей экономики, Банк вносит свой вклад в их развитие, поддерживает реализацию новых перспективных проектов.

Акционерное общество "АктивКапитал Банк" (АО "АК Банк") основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения банка представлены в 18 городах России, в том числе работают филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске и Ростове-на-Дону. Универсальная лицензия ЦБ РФ №3006 от 22 января 2018 года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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