"АктивКапитал Банк" открыл кредитную линию новому резиденту ТОСЭР "Тольятти"

"АктивКапитал Банк" продолжает финансировать деятельность предприятий, способствующих развитию экономики региона.

В феврале 2018 года открыта третья кредитная линия ООО "ВолгаГофроПак+" (г. Тольятти). Объем кредитной линии составляет 250 млн рублей, срок - до февраля 2021 года. Денежные средства будут направлены на пополнение оборотных средств. Банк кредитует это предприятие с середины 2017 года.

ООО "ВолгаГофроПак+" (VGP+) - современный завод по производству гофрированного картона и изделий из него. В феврале заводу присвоен статус резидента Территории опережающего социально-экономического развития "Тольятти" (ТОСЭР "Тольятти"). Получение данного статуса позволит ООО "ВолгаГофроПак+" ускорить темпы модернизации оборудования, увеличить объемы поставок гофропродукции на предприятия Самарской, Саратовской, Оренбургской областей и близлежащих республик.

Кредиты для бизнеса составляют основную долю в кредитном портфеле "АктивКапитал Банка". Финансируя предприятия различных отраслей экономики, Банк вносит свой вклад в их развитие, поддерживает реализацию новых перспективных проектов.