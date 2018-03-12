Райффайзенбанк запускает новые условия потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. По новым условиям в кредитном договоре клиента будет фиксироваться снижение ставки на 2% после первого года обслуживания кредита с 11,99% до 9,99%. Такие ставки банк предложит всем, кто оформил финансовую защиту. Без финансовой защиты ставки со второго года составят 16,99% для всех категорий заемщиков, для премиальных клиентов — 15,99%.

"Мы ожидаем в этом году снижение ключевой ставки ЦБ на 1,25%. Пока она падает, сохранится тренд на рефинансирование. Мы хотим на уровне кредитного договора зафиксировать с клиентами снижение ставки по кредиту, чтобы через год клиентам не приходилось оформлять пакет документов для рефинасирования в другом банке. Нам же такие условия помогают удерживать балансы на фоне снижающихся ставок", — говорит Андрей Морозов, руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Размер всех ставок фиксированный и не будет меняться при изменении срока или суммы кредита. В Райффайзенбанке минимальная сумма кредита составляет 90 000 рублей, максимальная сумма — 2 000 000 рублей, срок кредитования — 1-5 лет. Таким образом, независимо от того, является ли заемщик зарплатным или не зарплатным клиентом банка, взял ли он кредит 90 тыс руб на 1 год или 2 млн руб на 3 года, его ставки будут 11,99% в первый год и 9,99% в последующие.

Кредит оформляется без залога и поручительства. Зарплатным клиентам банка для оформления потребительского кредита необходимы только паспорт и анкета. Новым клиентам, оформляющим кредит до 500 тыс руб, не нужно предоставлять трудовую книжку.

Подать заявку на кредит и обслуживать его можно дистанционно. Подать заявку можно через оператора кол-центра. В этом случае банк примет решение об одобрении в течение часа, если через сайт — за 5 минут. Погашать кредит, в том числе досрочно, а также изменять даты платежа можно через интернет-банк Райффайзен-Онлайн.