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Райффайзенбанк запускает новые условия потребительского кредитования

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Райффайзенбанк запускает новые условия потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. По новым условиям в кредитном договоре клиента будет фиксироваться снижение ставки на 2% после первого года обслуживания кредита с 11,99% до 9,99%. Такие ставки банк предложит всем, кто оформил финансовую защиту. Без финансовой защиты ставки со второго года составят 16,99% для всех категорий заемщиков, для премиальных клиентов — 15,99%.

"Мы ожидаем в этом году снижение ключевой ставки ЦБ на 1,25%. Пока она падает, сохранится тренд на рефинансирование. Мы хотим на уровне кредитного договора зафиксировать с клиентами снижение ставки по кредиту, чтобы через год клиентам не приходилось оформлять пакет документов для рефинасирования в другом банке. Нам же такие условия помогают удерживать балансы на фоне снижающихся ставок", — говорит Андрей Морозов, руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка.

Размер всех ставок фиксированный и не будет меняться при изменении срока или суммы кредита. В Райффайзенбанке минимальная сумма кредита составляет 90 000 рублей, максимальная сумма — 2 000 000 рублей, срок кредитования — 1-5 лет. Таким образом, независимо от того, является ли заемщик зарплатным или не зарплатным клиентом банка, взял ли он кредит 90 тыс руб на 1 год или 2 млн руб на 3 года, его ставки будут 11,99% в первый год и 9,99% в последующие.

Кредит оформляется без залога и поручительства. Зарплатным клиентам банка для оформления потребительского кредита необходимы только паспорт и анкета. Новым клиентам, оформляющим кредит до 500 тыс руб, не нужно предоставлять трудовую книжку.

Подать заявку на кредит и обслуживать его можно дистанционно. Подать заявку можно через оператора кол-центра. В этом случае банк примет решение об одобрении в течение часа, если через сайт — за 5 минут. Погашать кредит, в том числе досрочно, а также изменять даты платежа можно через интернет-банк Райффайзен-Онлайн.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 9-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ. Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015 г.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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