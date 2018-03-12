Райффайзенбанк запускает новые условия потребительского кредитования для всех категорий заемщиков. По новым условиям в кредитном договоре клиента будет фиксироваться снижение ставки на 2% после первого года обслуживания кредита с 11,99% до 9,99%. Такие ставки банк предложит всем, кто оформил финансовую защиту. Без финансовой защиты ставки со второго года составят 16,99% для всех категорий заемщиков, для премиальных клиентов — 15,99%.
"Мы ожидаем в этом году снижение ключевой ставки ЦБ на 1,25%. Пока она падает, сохранится тренд на рефинансирование. Мы хотим на уровне кредитного договора зафиксировать с клиентами снижение ставки по кредиту, чтобы через год клиентам не приходилось оформлять пакет документов для рефинасирования в другом банке. Нам же такие условия помогают удерживать балансы на фоне снижающихся ставок", — говорит Андрей Морозов, руководитель управления развития кредитных продуктов Райффайзенбанка.
Размер всех ставок фиксированный и не будет меняться при изменении срока или суммы кредита. В Райффайзенбанке минимальная сумма кредита составляет 90 000 рублей, максимальная сумма — 2 000 000 рублей, срок кредитования — 1-5 лет. Таким образом, независимо от того, является ли заемщик зарплатным или не зарплатным клиентом банка, взял ли он кредит 90 тыс руб на 1 год или 2 млн руб на 3 года, его ставки будут 11,99% в первый год и 9,99% в последующие.
Кредит оформляется без залога и поручительства. Зарплатным клиентам банка для оформления потребительского кредита необходимы только паспорт и анкета. Новым клиентам, оформляющим кредит до 500 тыс руб, не нужно предоставлять трудовую книжку.
Подать заявку на кредит и обслуживать его можно дистанционно. Подать заявку можно через оператора кол-центра. В этом случае банк примет решение об одобрении в течение часа, если через сайт — за 5 минут. Погашать кредит, в том числе досрочно, а также изменять даты платежа можно через интернет-банк Райффайзен-Онлайн.
АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 9-м месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.
Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию).
Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.
После слияния Райффайзен Банк Интернационал и Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), состоявшегося в марте 2017 года, объединенный банк (как ранее РБИ) действует под наименованием Райффайзен Банк Интернациональ АГ. РБИ перешли все права, обязанности и обязательства РЦБ. Генеральная лицензия Банка России № 3292 от 17.02.2015 г.