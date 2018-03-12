На строительство Фрунзенского моста выделили 700 млн рублей

В понедельник, 12 марта, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Документ рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании думы.
В законе предложено учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 730,5 млн руб., а также 499,9 млн руб., которые дополнительно поступили в региональную казну от налога на прибыль организаций. Таким образом, областной бюджет пополнился на 1,2 млрд руб. и его параметры в 2018 г. составят: доходы - 146,7 млрд руб., расходы - 149,6 млрд руб. и дефицит - 2,9 млрд рублей.
700 млн руб. из госказны будет направлено на строительство мостового перехода "Фрунзенский". Напомним, ранее выделение данной суммы на возведение моста уже утвердило правительство РФ.
Еще 28,6 млн руб. планируется потратить на реконструкцию Красноармейского группового водопровода в Красноармейском районе.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.
А дальше больницы не только дорога, но и жизнь похоже заканчивается? 4 полосы в одну до Стара Загора будут сливаться. В районе рынка на Ташкентской /К.Маркса и так движение никакое, так туда с Московского предлагается увеличить транспортный поток. Зашибись модернизация.