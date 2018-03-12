На строительство Фрунзенского моста выделили 700 млн рублей

В понедельник, 12 марта, на заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губернской думы рассмотрены поправки в закон об областном бюджете на 2018 г. и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Документ рекомендован к принятию в двух чтениях на заседании думы.

В законе предложено учесть безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 730,5 млн руб., а также 499,9 млн руб., которые дополнительно поступили в региональную казну от налога на прибыль организаций. Таким образом, областной бюджет пополнился на 1,2 млрд руб. и его параметры в 2018 г. составят: доходы - 146,7 млрд руб., расходы - 149,6 млрд руб. и дефицит - 2,9 млрд рублей.

700 млн руб. из госказны будет направлено на строительство мостового перехода "Фрунзенский". Напомним, ранее выделение данной суммы на возведение моста уже утвердило правительство РФ.

Еще 28,6 млн руб. планируется потратить на реконструкцию Красноармейского группового водопровода в Красноармейском районе.