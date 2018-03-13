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Суды Происшествия

Охранника, укравшего у депутата Милеева часы и кольца на 3 млн рублей, отправили в колонию

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре вынесли обвинительный приговор Алексею Набиеву, которого обвиняли в кражах из дома своего бывшего работодателя - депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода "Родник", проректора ПГСГУ Александра Милеева.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, мужчине вменялось несколько эпизодов краж на общую сумму в 3,2 млн рублей. На суде жена депутата Милеева, признанная по этому делу потерпевшей, рассказала, что дорогие вещи из их дома начали пропадать еще в 2014 г., несмотря на то что была охрана. Тогда в доме тайно установили видеокамеры, и в августе 2017 г. техника засняла охранника Набиева, который обворовывал хозяев. Украдены были дорогие часы марок Vacheron Constantin, Zenith и Perrelet, а также кольца с бриллиантами.

У семьи Александра Милеева похитили часы и кольца на 3 млн рублей У семьи Александра Милеева похитили часы и кольца на 3 млн рублей
Семья депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода "Родник", проректора ПГСГУ лишилась часов и колец общей стоимостью более 3 млн рублей. В краже обвиняется 41-летний охранник, который уже признался, что воровал вещи с 2014 по 2017 год.

Часть похищенного изъяли при обыске у Набиева. Вину он признал и ущерб обещал возместить. Однако в ноябре 2017 г. ему предъявили обвинение в четырех эпизодах краж и передали дело в Промышленный районный суд.

В начале судебного разбирательства потерпевшая предъявила к бывшему охраннику гражданский иск на сумму 1,5 млн руб., который он частично погасил, отдав экс-работодателю 700 тыс. рублей.

Недавно Набиеву вынесли обвинительный приговор. "Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. - Также с него взыскали 870 тыс. руб. в счет погашения ущерба, нанесенного потерпевшей".

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