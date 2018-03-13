Охранника, укравшего у депутата Милеева часы и кольца на 3 млн рублей, отправили в колонию

В Самаре вынесли обвинительный приговор Алексею Набиеву, которого обвиняли в кражах из дома своего бывшего работодателя - депутата Самарской губернской думы, экс-бенефициара водочного завода "Родник", проректора ПГСГУ Александра Милеева.
Напомним, мужчине вменялось несколько эпизодов краж на общую сумму в 3,2 млн рублей. На суде жена депутата Милеева, признанная по этому делу потерпевшей, рассказала, что дорогие вещи из их дома начали пропадать еще в 2014 г., несмотря на то что была охрана. Тогда в доме тайно установили видеокамеры, и в августе 2017 г. техника засняла охранника Набиева, который обворовывал хозяев. Украдены были дорогие часы марок Vacheron Constantin, Zenith и Perrelet, а также кольца с бриллиантами.
Часть похищенного изъяли при обыске у Набиева. Вину он признал и ущерб обещал возместить. Однако в ноябре 2017 г. ему предъявили обвинение в четырех эпизодах краж и передали дело в Промышленный районный суд.
В начале судебного разбирательства потерпевшая предъявила к бывшему охраннику гражданский иск на сумму 1,5 млн руб., который он частично погасил, отдав экс-работодателю 700 тыс. рублей.
Недавно Набиеву вынесли обвинительный приговор. "Суд приговорил его к четырем годам колонии общего режима, - сообщили в прокуратуре Промышленного района Самары. - Также с него взыскали 870 тыс. руб. в счет погашения ущерба, нанесенного потерпевшей".
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А сейчас возбужденно уголовное дело по берегоукреплению с.Подвалье, где он же не заметил, что вместо привозного песка для обратной засыпки использовался местный грунт, там тоже ущерб будет не маленький, так его должны скоро министром назначить!
Не понятно, бывший начальник отдела ГУП СО "Стройконтроль" Раис Шакиров выезжал на место, проверить камнями, но "сомнений в качестве камня не было", т.е. не «заметил» причинный ущерб на 112 млн. рублей и его поставили главным инженером управления капитального строительства?
Молодцы менты,что выловили эту тварь! Мне вот рассказали, что убитый ими сторож был молодым парнем, у которого накануне только родился ребенок.
А чёб вам домой не уехать насовсем.
Два года ходили в этот сад. Неплохой садик. Жалко руководителей.