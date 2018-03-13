В нескольких районах области зафиксирована экстремально низкая температура воздуха

Во вторник, 13 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В Аглосе столбик термометра опустился до -20,5°С. В Кинель-Черкассах похолодало до -29,9°С, в Большой Глушице - до -28°С, а в Безенчуке - до -29,1°С. Напомним, 12 марта в регионе также зафиксировали экстремально низкие температуры воздуха.