В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

Во вторник, 13 марта, примерно в 10:00 на пикете №2 перегона Киркомбинат - Толевая электропоездом №7635 смертельно травмирован мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.
По предварительным данным представителя прокуратуры, до происшествия мужчина шел в непосредственной близости от ж/д путей и на сигналы машиниста об опасности не реагировал.
Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось. В результате аварии мужчина скончался.
Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Под каким Оренбургом? Эта ваша Курская Васильевка в два раза ближе к Самаре, чем к Оренбургу. Или это специально, чтобы я среагировал на заголовок и пошел читать, каким образом самолет, летящий из Татарстана в Самару, занесло аж под Оренбург?
Халатность?
То есть поданное неделю назад заявление не являлось поводом для проверки, теперь только через Youtube можно достучаться до правоохранителей
Вот уж о чем бы никогда не подумала, так это о том, что беспомощный и беззащитный человек, к коим, несомненно, относятся инвалиды по зрению в том числе, сможет нанести вред не менее беззащитному животному, с помощью которого он имеет возможность передвигаться. Страшен и удивителен наш, людской, мир.
"Несчастный случай"?