В Самаре под колесами электропоезда погиб мужчина

Во вторник, 13 марта, примерно в 10:00 на пикете №2 перегона Киркомбинат - Толевая электропоездом №7635 смертельно травмирован мужчина, сообщила корреспонденту Волга Ньюс помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

По предварительным данным представителя прокуратуры, до происшествия мужчина шел в непосредственной близости от ж/д путей и на сигналы машиниста об опасности не реагировал.

Машинист применил экстренное торможение, но наезда на пешехода избежать не удалось. В результате аварии мужчина скончался.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка, которая находится на контроле Куйбышевской транспортной прокуратуры.