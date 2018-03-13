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ВТБ в Самарской области увеличил объем кредитования населения на треть

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2017 года кредитный портфель розничного филиала ВТБ в Самарской области вырос на 12% и на 1 января составил 32,8 млрд рублей. Основную долю в его структуре занимают ипотека (17 млрд рублей, +16%) и кредиты наличными (13 млрд рублей, +11%).

Всего за прошлый год самарцы оформили в ВТБ более 25 тысяч кредитов на сумму 15,8 млрд рублей, что почти на треть превышает объем кредитования в 2016 году. Больше всего - 8,5 млрд рублей - было выдано в сегменте кредитов наличными. Это на 35% больше, чем за аналогичный период прошло года. Почти на 20% - до 700 млн рублей - увеличился объем рефинансирования кредитов наличными.

На приобретение жилья ВТБ выдал жителям региона более 4 тысяч ипотечных кредитов на сумму 6,5 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Средняя сумма займа выросла на 10% и составила 1,6 млн рублей.

Портфель привлеченных банком средств населения с начала года увеличился на 14% - до 41,6 млрд рублей. Весомый вклад в прирост портфеля населения внесли клиенты сегмента "Привилегия" и Private Banking. Их доля в общем объеме привлеченных средств составляет почти 65%. 

По словам управляющего розничным филиалом ВТБ в Самарской области Зарины Плукчи, в 2017 году ВТБ продолжил активное развитие сети в регионе, создавая новые рабочие места. "В первом квартале обслуживание клиентов начал допофис "Проспект Кирова". А одним из ярких событий стало открытие в Самаре регионального сервисного центра на 600 рабочих мест, - отметила она. - В этом году начнут работать еще две точки продаж - в микрорайоне Южный город и в городе Отрадный".

Гид потребителя

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