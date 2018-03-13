Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену

11 апреля в Самаре пройдет новый благотворительный спектакль "Д`Артаньян". Эта одна из самых красивых историй человечества будет показана на сцене Самарской филармонии 11 апреля. Вы увидите настоящие драки, настоящую любовь, отвагу, честь, преданность, смелость - и все это в один день на сцене.

Сборы от спектакля помогут талантливым детям из малообеспеченных семей Самары воплотить в жизнь мечты детей. В прошлом году поддержка была оказана 40 талантливым ребятам.

В благотворительном спектакле "Д`Артаньян" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.

Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.

Благотворительный спектакль "Д`Артаньян" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.Рф".

Приобретая билеты, вы помогаете одаренным детям нашего города развивать таланты, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Самару на российских и международных соревнованиях и фестивалях. Информация об адресатах помощи на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф.

Спектакль будет показан только один раз! Просмотр подарит массу положительных эмоций.

В благотворительном спектакле "Д`Артаньян" в качестве актеров в этом году на сцену выйдут:

Андрей Левитан Выставочная компания "Экспо-Волга" Максим Токаренко Мегафон Светлана Арнаутова Поволжский банк Сбербанка России Екатерина Максимова МЕТРО Кэш энд Керри Екатерина Левитан Выставочная компания "Экспо-Волга" Михаил Иванов Стоматологическая клиника Доктора Иванова Буркхард Флюсс Солана-Агро-Сервис Раиль Богдалов Россельхозбанк Юлия Боронина Центр эстетической косметологии "Леди-стиль" Александр Рахилькин Предприниматель Любовь Осипова Предприниматель. Галерея бутиков "Bosco di Ciliegi" Евгения Воронина Бутик украшений "Mon chou-chou" Михаил Понкратов Компания "Quatro" Юлия Кулагина Управляющая компания "Версиво" Игорь Ермоленко Частный лицей "Спутник" Александр Леонов Компания "ЭлПромМаш" Михаил Панченков Самарская текстильная компания Ирина Логачева Компания "Био-Тон" Александр Осипов Предприниматель Яков Сигал Самарская корпорация "Веха"

Дата: 11 апреля 2018 года.

Время: 19:00-21:30

Место: Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141

Организатор проекта: ЦБТ "Эксперт"

Заказ билетов по телефону (846) 244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте организаторов

ЗнаменитостиДетям.Рф