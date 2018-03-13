Самарские бизнесмены и топ-менеджеры снова выйдут на театральную сцену

11 апреля в Самаре пройдет новый благотворительный спектакль "Д`Артаньян". Эта одна из самых красивых историй человечества будет показана на сцене Самарской филармонии 11 апреля. Вы увидите настоящие драки, настоящую любовь, отвагу, честь, преданность, смелость - и все это в один день на сцене.
Сборы от спектакля помогут талантливым детям из малообеспеченных семей Самары воплотить в жизнь мечты детей. В прошлом году поддержка была оказана 40 талантливым ребятам.
В благотворительном спектакле "Д`Артаньян" примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.
Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, спортивный инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.
Благотворительный спектакль "Д`Артаньян" проводится в рамках федерального проекта "ЗнаменитостиДетям.Рф".
Приобретая билеты, вы помогаете одаренным детям нашего города развивать таланты, которые уже в ближайшем будущем будут прославлять Самару на российских и международных соревнованиях и фестивалях. Информация об адресатах помощи на сайте ЗнаменитостиДетям.Рф.
Спектакль будет показан только один раз! Просмотр подарит массу положительных эмоций.
В благотворительном спектакле "Д`Артаньян" в качестве актеров в этом году на сцену выйдут:
|Андрей Левитан
|Выставочная компания "Экспо-Волга"
|Максим Токаренко
|Мегафон
|Светлана Арнаутова
|Поволжский банк Сбербанка России
|Екатерина Максимова
|МЕТРО Кэш энд Керри
|Екатерина Левитан
|Выставочная компания "Экспо-Волга"
|Михаил Иванов
|Стоматологическая клиника Доктора Иванова
|Буркхард Флюсс
|Солана-Агро-Сервис
|Раиль Богдалов
|Россельхозбанк
|Юлия Боронина
|Центр эстетической косметологии "Леди-стиль"
|Александр Рахилькин
|Предприниматель
|Любовь Осипова
|Предприниматель. Галерея бутиков "Bosco di Ciliegi"
|Евгения Воронина
|Бутик украшений "Mon chou-chou"
|Михаил Понкратов
|Компания "Quatro"
|Юлия Кулагина
|Управляющая компания "Версиво"
|Игорь Ермоленко
|Частный лицей "Спутник"
|Александр Леонов
|Компания "ЭлПромМаш"
|Михаил Панченков
|Самарская текстильная компания
|Ирина Логачева
|Компания "Био-Тон"
|Александр Осипов
|Предприниматель
|Яков Сигал
|Самарская корпорация "Веха"
Дата: 11 апреля 2018 года.
Время: 19:00-21:30
Место: Самарская филармония, ул. Фрунзе, 141
Организатор проекта: ЦБТ "Эксперт"
Заказ билетов по телефону (846) 244-01-19 (доставка по городу бесплатная) или на сайте организаторов
Последние комментарии
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!
ну и кто после пьяного "поздравления всех самаржанок с восьмым марта" пойдет еще раз на спектакль с участием Ефремова?
Своеобразный был человек, как все представители творческой интеллигенции. Печально.
Всеволоду Эмильевичу Мейерхольду писали нечто подобное в начале 20 века....Но он великий режиссер