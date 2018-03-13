Одного из цирковых медведей, за которых переживала общественность, сегодня обследовали ветврачи

К 23-летнему гималайскому медведю Ефиму 13 марта приезжали самарские ветврачи. У косолапого взяли анализы, их результаты станут известны через несколько дней.
Напомним, 10 марта в СМИ появилась информация о том, что в районе 116 км обнаружены клетки с четырьмя брошенными медведями. Зоозащитники обратились в полицию. Как пояснил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн, по обращению бдительных граждан ведется проверка.
На место выезжали руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары.
Выяснилось, что медведи не брошены, у них есть владелец.
"Это мои мишки, и мы с ними выступали с одним из цирков, - рассказал Волга Ньюс владелец четырех найденных медведей, дрессировщик Александр Жвакин.
При разбирательстве выяснилось, что владелец медведей имеет все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках, а сами мишки сыты и ухожены.
Правда, ветеринары пришли к выводу, что у одного животного - а именно 23-летнего гималайского медведя Ефима - есть некоторые проблемы со здоровьем. По имеющимся данным, у него на голове - образование, похожее на опухоль.
"Городские ветврачи сегодня приезжали к Ефиму, - рассказал Волга Ньюс 13 марта Александр Жвакин. - Они взяли у Ефима анализы. Результаты должны стать известны через несколько дней. И уже на основании этих результатов будем лечить Ефима".
Ситуация остается на контроле у городских властей. Один из предложенных вариантов - перевезти косолапых поближе к городскому зоопарку, где за ними могли бы присматривать и сотрудники учреждения. Впрочем, пока четверых мишек - Ефима, а также пятилетнего Гришу и трехлетних Тимона и Тихона - поселили на частной территории.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...