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Промсвязьбанк снизил ставки по ипотеке до 8,9%

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк значительно улучшил условия по ипотечным программам, снизив базовую ставку для первичного рынка до 8,9%.

По программе "Новостройка" такая ставка действует при покупке недвижимости у ключевых партнеров банка при первоначальном взносе от 20%.

Для вторичного рынка по программам "Вторичный рынок" и "Залоговый кредит целевой" ипотечная ставка — от 9% годовых. В рамках предложения "Альтернатива" (кредит наличными под залог квартиры на любые цели) действует ставка 12,5% годовых. Промсвязьбанк также предложил клиентам улучшенные условия по рефинансированию ипотечных кредитов для вторичного жилья: теперь клиенты могут рефинансировать кредит по ставке 9,2% годовых.

Для держателей зарплатных карт ПСБ действует дополнительный дисконт: 0,1% от стандартной ставки.

"Ипотечное кредитование является одним из приоритетных направлений развития розничного бизнеса в текущем году — именно поэтому мы постоянно работаем над повышением доступности ипотечных кредитов для все более широкого круга клиентов и предлагаем новые интересные программы кредитования. Например, мы запустили программу рефинансирования ипотеки на первичном рынке. Помимо снижения процентных ставок мы работаем над повышением клиентского сервиса: так, нашим клиентам стала доступна возможность дистанционного погашения кредита в интернет-банке. В свою очередь, мы уверены, что новые привлекательные условия по ипотеке в совокупности с расширением территориального присутствия банка позволят нам расти опережающими темпами", — комментирует Вячеслав Грицаенко, руководитель блока "Розничный бизнес" Промсвязьбанка.

Ознакомиться подробнее с условиями ипотечных программ ПСБ можно на сайте банка.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.

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