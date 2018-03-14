Температура воздуха в Самарской области снова опустилась до рекордных отметок

В среду, 14 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.
В Кинель-Черкассах столбик термометра опустился до -25,4°С. В предыдущий раз температурный рекорд здесь был установлен в 1999 г., тогда похолодало до -24,4°С.
В Большой Глушице температура воздуха составила -27,5°С, перекрыв предыдущий минимум 1956 г. на 2,1°С.
Напомним, экстремально низкую температуру воздуха в Самарской области синоптики зафиксировали также 12 и 13 марта.
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Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.
Ну теперь хоть рыбы вдоволь победят,бедные
А где у нас "установленные" места,на так называемых рынках,что ли? Там давно всё заполонили перепродажной продукцией,не рынок,а такой же магазин.Чтобы продать 4-5 кг.рыбы,за место нужно отдать столько,сколько эта рыба стоит,ни один частник ни молока ни мяса ,ни рыбы продать там не может. Для того,чтобы увеличить наказание на торговлю в не установленных местах,простите,ума много не надо,а вот посмотреть на проблему в целом,что-то никак...