Температура воздуха в Самарской области снова опустилась до рекордных отметок

В среду, 14 марта, в Самарской области снова был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха, сообщают в Приволжском УГМС.

В Кинель-Черкассах столбик термометра опустился до -25,4°С. В предыдущий раз температурный рекорд здесь был установлен в 1999 г., тогда похолодало до -24,4°С.

В Большой Глушице температура воздуха составила -27,5°С, перекрыв предыдущий минимум 1956 г. на 2,1°С.

Напомним, экстремально низкую температуру воздуха в Самарской области синоптики зафиксировали также 12 и 13 марта.