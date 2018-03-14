Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро

Россельхозбанк запускает новый сезонный вклад "Европейский" в евро со ставкой до 0,35%. Вклад "Европейский" позволяет надежно инвестировать средства в иностранной валюте.
Минимальная сумма размещения - 1 000 евро, срок - два и три года. Размер процентной ставки зависит от срока вклада.
Открыть вклад можно в любом отделении РСХБ по всей стране и с использованием дистанционных каналов обслуживания - до 6 сентября 2018 года.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.