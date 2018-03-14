Новый сезонный вклад Россельхозбанка в евро

Россельхозбанк запускает новый сезонный вклад "Европейский" в евро со ставкой до 0,35%. Вклад "Европейский" позволяет надежно инвестировать средства в иностранной валюте.

Минимальная сумма размещения - 1 000 евро, срок - два и три года. Размер процентной ставки зависит от срока вклада.

Открыть вклад можно в любом отделении РСХБ по всей стране и с использованием дистанционных каналов обслуживания - до 6 сентября 2018 года.

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