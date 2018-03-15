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Участникам форума "Россия - страна возможностей" рассказали о технологиях будущего Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова. Стартовал форум "Россия - страна возможностей" Финальный марафон игр юниорской лиги Движения "Самарский КВН" уже начался В Самаре пройдет областная общественная акция "Россия - Крым: вместе навсегда!"

Молодежная политика Общество

Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова.

МОСКВА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС,
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В Москве продолжается форум "Россия - страна возможностей", где участвует самарская делегация. 14 марта в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса "Мой первый бизнес".

Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова. Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова.
Фото: Дмитрий Бурлаков

Конкурс был организован в 2017 г. фондом поддержки образовательных программ "Капитаны" и объединил более 408 тыс. школьников по всей стране. Ребята до 18 лет соревновались по направлениям "Интернет-инициативы", "Блоги и влоги учащейся молодежи", "Инновации и инновационное предпринимательство", "Сделай своими руками", Мusic Production.

В результате было выбрано более 100 победителей. В число лучших вошла ученица школы №3 Новокуйбышевска Милена Кондруцкая. В своем блоге ponochka она рассказывает о вещах, событиях и людях, которые ей интересны.

"Главное для блогера - искренность, поэтому все свои видео я делаю с душой", - говорит школьница. В качестве приза она получили 100 тыс. руб. и грант на обучение на факультете бизнеса "Капитаны" в РЭУ имени Плеханова.

"С поступлением я пока не определилась, но, вполне возможно, буду поступать в РЭУ. Что касается денег, то их я потрачу на хорошую видеоаппаратуру, чтобы мои блоги больше нравились читателям", - рассказала девушка. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фима Кац 01 марта 2016 08:44 В Тольятти с марта начнут принимать на работу подростков

Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

михаил вдовин 27 мая 2015 16:16 Команда выпускников СамГТУ разработала и производит уникальные индивидуальные ортопедические стельки

Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

николай ЖИЛЬЦОВ 24 мая 2014 05:16 В Октябрьске пройдет фестиваль социальных и культурных проектов "Мост"

НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.

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Форум "Россия — страна возможностей"

Форум "Россия — страна возможностей"

Подготовка к сдаче норм ГТО на ВФМС-2017

Подготовка к сдаче норм ГТО на ВФМС-2017

Выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017

Выставочный стенд Самарской области на ВФМС-2017

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