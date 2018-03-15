Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова.

В Москве продолжается форум "Россия - страна возможностей", где участвует самарская делегация. 14 марта в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса "Мой первый бизнес".
Конкурс был организован в 2017 г. фондом поддержки образовательных программ "Капитаны" и объединил более 408 тыс. школьников по всей стране. Ребята до 18 лет соревновались по направлениям "Интернет-инициативы", "Блоги и влоги учащейся молодежи", "Инновации и инновационное предпринимательство", "Сделай своими руками", Мusic Production.
В результате было выбрано более 100 победителей. В число лучших вошла ученица школы №3 Новокуйбышевска Милена Кондруцкая. В своем блоге ponochka она рассказывает о вещах, событиях и людях, которые ей интересны.
"Главное для блогера - искренность, поэтому все свои видео я делаю с душой", - говорит школьница. В качестве приза она получили 100 тыс. руб. и грант на обучение на факультете бизнеса "Капитаны" в РЭУ имени Плеханова.
"С поступлением я пока не определилась, но, вполне возможно, буду поступать в РЭУ. Что касается денег, то их я потрачу на хорошую видеоаппаратуру, чтобы мои блоги больше нравились читателям", - рассказала девушка.
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.