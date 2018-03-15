В Москве продолжается форум "Россия - страна возможностей", где участвует самарская делегация. 14 марта в рамках мероприятия состоялось награждение победителей конкурса "Мой первый бизнес".

Блогер из Новокуйбышевска получила 100 тыс. руб. и сертификат на обучение в РЭУ им Плеханова.

Конкурс был организован в 2017 г. фондом поддержки образовательных программ "Капитаны" и объединил более 408 тыс. школьников по всей стране. Ребята до 18 лет соревновались по направлениям "Интернет-инициативы", "Блоги и влоги учащейся молодежи", "Инновации и инновационное предпринимательство", "Сделай своими руками", Мusic Production.

В результате было выбрано более 100 победителей. В число лучших вошла ученица школы №3 Новокуйбышевска Милена Кондруцкая. В своем блоге ponochka она рассказывает о вещах, событиях и людях, которые ей интересны.

"Главное для блогера - искренность, поэтому все свои видео я делаю с душой", - говорит школьница. В качестве приза она получили 100 тыс. руб. и грант на обучение на факультете бизнеса "Капитаны" в РЭУ имени Плеханова.

"С поступлением я пока не определилась, но, вполне возможно, буду поступать в РЭУ. Что касается денег, то их я потрачу на хорошую видеоаппаратуру, чтобы мои блоги больше нравились читателям", - рассказала девушка.