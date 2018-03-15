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Промсвязьбанк представил новую зарплатную карту "Все включено"

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк представил клиентам новую зарплатную карту категории Platinum "Все включено" с дополнительными опциями и привилегиями.

Отличие новой зарплатной карты - в сочетании всех важных для клиента преимуществ в одной карте: бесплатное снятие в банкоматах других банков (до 150 000 рублей), высокий процент на остаток: до 8%, кэшбэк до 2% на все категории покупок, дисконтные программы (скидки до 40%) у более чем 3500 партнеров банка, а также бесплатные платежи и переводы.

"Без ложной скромности можно сказать, что новая зарплатная карта Промсвязьбанка "Все включено" - лучшая на рынке по своему наполнению. Все услуги на ней - бесплатные, простые и понятные, а главное, приносят нашим клиентам дополнительный доход. Мы предлагаем максимально выгодный процент на остаток и высокий кэшбэк на все виды трат. Все клиенты, заказавшие "Все включено", получают карту премиальной категории - это еще одно приятное дополнение, реализованное в новом продукте. Многие уже устали от большого количества карт в кошельке, и наше новое предложение позволит использовать зарплатную карту как основной финансовый инструмент на все случаи жизни", - отмечает Дмитрий Криштопа, старший вице-президент, директор департамента розничных продаж корпоративным клиентам Промсвязьбанка.

Зарплатный проект Промсвязьбанка включает в себя более 30 000 организаций и обслуживает порядка 1 500 000 зарплатных карт. ПСБ осуществляет прием и обслуживание карт международных платежных систем Visa International, Mastercard WorldWide, а также национальной платежной системы "Мир" в банкоматной сети банка, которая насчитывает более 15000 устройств (собственной и партнерской сети).

Зарплатным клиентам традиционно доступны специальные условия по вкладам, потребительским кредитам, ипотеке и другим услугам банка, в том числе в дистанционных каналах банка в режиме 24/7.

Подробную информацию о новой зарплатной карте и дополнительных преимуществах обслуживания можно получить в любом из офисов ПСБ, контакт-центре или найти на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

Гид потребителя

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