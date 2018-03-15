В этом году в Самарской области отремонтируют 175 км федеральных автодорог

В 2018 г. в Самарской области отремонтируют 175 км федеральных автомобильных дорог, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
Капитальный ремонт участков протяженностью 73 км запланирован на дорогах А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан (с 78 по 105 км) и на подъездах от М-5 "Урал" к Ульяновску (с 300 по 305 км) и Оренбургу (с 52 по 93 км). На объектах выполнят работы по усилению дорожной одежды, устройству нового дорожного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, установке и замене барьерного ограждения.
Кроме того, с апреля начнется восстановление изношенного покрытия на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" на 16-километровом участке с 911 по 927 км вблизи населенного пункта Печерское.
Устройство защитных слоев износа общей протяженностью почти 86 км планируется провести на участках М-5 "Урал" в Сызранском районе (с 885 по 902 км, с 927 по 943 км), на транспортных развязках в Красноярском районе (с 1014 по 1016 км, с 1020 по 1021 км, с 1024 по 1026 км), в Сергиевском районе (с 1099 по 1112 км) и в Исаклинском районе (с 1146 по 1153 км), а также на подъездах к Самаре (с 6 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 30 км).
Планируется, что после проведения в 2018 г. запланированных ремонтных работ нормативу будут соответствовать 100% федеральных автомобильных дорог Самарской области.
Последние комментарии
Красавцы. Доход 4,59 млрд, а прибыль аж 3,68 млн. Интересно, из каких средств эта компания будет обеспечивать гарантийное содержание этих дорог.
А этот позор с тем, что у вокзала открыт только один вход, и на перронах стоят сотрудники, чья задача не пустить прибывших пассажиров в здание вокзала и загнать их в подземные переходы, он и во время чемпионата сохранится? И никто не боится взрыва в подземном переходе? Главное, чтобы не в здании вокзала?
Поздравляю! Из Тольятти в Шлюзовой теперь не проехать!
Читать все это прекрасно а что это даст? А ровным счетом ничего, пробка которая была на земле будет на эстакаде ну и плюсом на том же месте на земле. Почему? Да потому что причина создания пробки не устраняется, т.е. сужение дороги перед постом ДПС и дальше через метров 100-200 сужение дороги над шлюзами. И если на посте ДПС можно расширить то над шлюзами этого сделать невозможно т.к. ширина проезжей части ограничивается с одной стороны зданием управления шлюзовыми камерами, а с другой железной дорогой. Плюс к этому выезд из города на М5 будет однорядный. И вот представьте что там будет (особенно в выходной). Вопрос: почему эстакаду не продлили за шлюзы? Тогда эти вопросы отпали бы.
Так там .Между путей трамвая. Плитка уже по плыла.У нас на ЛЕСНОЙ остановке.