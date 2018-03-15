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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В этом году в Самарской области отремонтируют 175 км федеральных автодорог

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2018 г. в Самарской области отремонтируют 175 км федеральных автомобильных дорог, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".

Капитальный ремонт участков протяженностью 73 км запланирован на дорогах А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Республикой Казахстан (с 78 по 105 км) и на подъездах от М-5 "Урал" к Ульяновску (с 300 по 305 км) и Оренбургу (с 52 по 93 км). На объектах выполнят работы по усилению дорожной одежды, устройству нового дорожного покрытия, укреплению обочин, ремонту водопропускных труб, установке и замене барьерного ограждения.

Кроме того, с апреля начнется восстановление изношенного покрытия на федеральной автомобильной дороге М-5 "Урал" на 16-километровом участке с 911 по 927 км вблизи населенного пункта Печерское.
Устройство защитных слоев износа общей протяженностью почти 86 км планируется провести на участках М-5 "Урал" в Сызранском районе (с 885 по 902 км, с 927 по 943 км), на транспортных развязках в Красноярском районе (с 1014 по 1016 км, с 1020 по 1021 км, с 1024 по 1026 км), в Сергиевском районе (с 1099 по 1112 км) и в Исаклинском районе (с 1146 по 1153 км), а также на подъездах к Самаре (с 6 по 12 км) и Оренбургу (с 10 по 30 км).

Планируется, что после проведения в 2018 г. запланированных ремонтных работ нормативу будут соответствовать 100% федеральных автомобильных дорог Самарской области.

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