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Промсвязьбанк предложил клиентам новые возможности по вкладам

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промсвязьбанк предложил клиентам новый вклад "Моя стратегия" с повышенной ставкой до 8,5% годовых при условии оформления полиса инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).

По условиям депозита клиенты ПСБ могут разместить денежные средства от 50 000 рублей на депозите сроком на 181 или 367 дней, при этом в момент размещения клиенту предлагается оформление полиса ИСЖ сроком на три или пять лет на сумму не менее суммы вклада. Оформить вклад можно в любом офисе ПСБ.

"Вклад "Моя стратегия" служит инструментом, подходящим самому широкому кругу клиентов - как новичкам, решившим попробовать новые способы инвестирования на фоне снижения ставок по вкладам, так и опытным инвесторам. Его отличительная особенность - в комплексном решении: сочетании повышенной ставки по депозиту и возможности дополнительного дохода за счет инвестиционной стратегии. Повышенная ставка по вкладу позволит получить часть дохода по сбережениям уже через полгода или год", - отмечает Наталья Волошина, директор по депозитным и расчетным продуктам Промсвязьбанка.

Также Промсвязьбанк улучшает депозитное предложение для клиентов пенсионного возраста, предоставив такой категории клиентов надбавку +0,15% к ставкам в рублях по вкладу "Моя копилка" (для женщин от 54 лет и для мужчин от 59 лет). Данный вклад допускает открытие в рублях, долларах США и евро. Вклад пополняемый, с ежемесячной выплатой процентов, и предполагает увеличение процентной ставки в результате накоплений. Открыть его можно как в офисах банка, так и в Интернете и мобильном банке.

Получить подробную информацию о вкладах ПСБ можно на сайте.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 года.

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Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

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Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

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Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

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