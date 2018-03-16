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ВТБ в 2017 году предоставил порядка 55 млрд рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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За 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд рублей, из них в отчетном году уже было выдано порядка 55 млрд рублей.

В прошедшем году банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год пришлось на программу, реализуемую совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд рублей, а общее количество кредитных соглашений составило 450.

Более 7 млрд рублей было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования — "Программе 674". С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд рублей. Программа является дополнительным механизмом к "Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства" Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.

Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: "Мы видим большой потенциал экономического роста в сегментах малого и среднего бизнеса, поэтому активно работаем со всеми программами государственной поддержки, понимая важность и необходимость предоставления предприятиям доступных ресурсов и упрощения механизмов получения субсидий. В начале этого года мы присоединились к еще одной программе льготного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30.12.2017 г., — "Программе 1706". Воспользоваться ею могут компании самых различных отраслей — сельского хозяйства, строительства, транспорта, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Уверен, что благодаря такой значительной поддержке малый и средний бизнес России сможет продолжить реализацию значимых проектов, в том числе для развития отраслей хозяйства и роста экономики в регионах".

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