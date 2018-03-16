ВТБ в 2017 году предоставил порядка 55 млрд рублей льготных кредитов малому и среднему бизнесу

За 2017 год в рамках реализации действующих программ государственной поддержки малого и среднего бизнеса банк ВТБ заключил кредитных соглашений на общую сумму более 75 млрд рублей, из них в отчетном году уже было выдано порядка 55 млрд рублей.
В прошедшем году банк участвовал в 5 программах господдержки предприятий малого и среднего бизнеса. Больше половины всех выданных средств за 2017 год пришлось на программу, реализуемую совместно с министерством сельского хозяйства РФ. Предприятия агропромышленного комплекса получили в рамках данной программы льготное финансирование с предельной процентной ставкой 5% годовых в размере более 32 млрд рублей, а общее количество кредитных соглашений составило 450.
Более 7 млрд рублей было направлено банком на поддержку предприятий по запущенной в середине 2017 года совместной с Минэкономразвития программе льготного финансирования — "Программе 674". С момента запуска ВТБ заключил по ней 94 кредитных соглашения на общую сумму более 10 млрд рублей. Программа является дополнительным механизмом к "Программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства" Корпорации МСП и ориентирована преимущественно на реализацию инвестиционных проектов. Льготная ставка была установлена не выше 9,6% для субъектов среднего предпринимательства и 10,6% для субъектов малого предпринимательства.
Заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Денис Бортников отметил: "Мы видим большой потенциал экономического роста в сегментах малого и среднего бизнеса, поэтому активно работаем со всеми программами государственной поддержки, понимая важность и необходимость предоставления предприятиям доступных ресурсов и упрощения механизмов получения субсидий. В начале этого года мы присоединились к еще одной программе льготного финансирования, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 1706 от 30.12.2017 г., — "Программе 1706". Воспользоваться ею могут компании самых различных отраслей — сельского хозяйства, строительства, транспорта, обрабатывающего производства, туризма, здравоохранения и др. Уверен, что благодаря такой значительной поддержке малый и средний бизнес России сможет продолжить реализацию значимых проектов, в том числе для развития отраслей хозяйства и роста экономики в регионах".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.