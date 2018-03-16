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Законотворчество Власть и политика

На время ЧМ-2018 движение грузовых поездов планируют пустить в обход Самары

САМАРА. 16 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 марта, состоялось очередное заседание комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции под председательством Юрия Шевцова.

В работе приняли участие заместитель председателя комитета Виктор Воропаев, депутаты областного парламента Галина Козловская, Екатерина Колязина, Андрей Коновалов, Алексей Краснов, Елена Крылова и Сергей Блохин.

Одним из основных вопросов стала безопасность на железной дороге. На заседании была заслушана информация представителей Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" о мероприятиях, направленных на профилактику и предупреждение травмирования граждан и детей на объектах инфраструктуры Куйбышевской железной дороги в 2018 году. Как отметил заместитель начальника службы охраны и промышленной безопасности Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" Николай Федотов, в 2017 г. отмечено снижение травматизма на 7%.

В границах Самарской области травмировано 51 человек, 39 из них — смертельно. Все запланированные на 2017 г. организационно-технические мероприятия были выполнены, дополнительно для предотвращения случаев выхода на железнодорожные пути в неположенных местах было установлено ограждение на станции Средневолжская протяженностью 1,2 км, произведен и ремонт уже существующих ограждений.

На период до 2021 г. запланировано дополнительно строительство 10 пешеходных переходов, оборудованных звуковой и световой сигнализацией. В текущем году запланирован ремонт пяти пешеходных мостов, 14 пешеходных настилов, ограждений, а также обновление более 800 информационных знаков и плакатов по безопасности в структурных подразделениях и т. д.

 

Совместно со Средневолжским линейным управлением МВД на транспорте разработан и утвержден План дополнительных мероприятий, направленных на профилактику и предупреждение случаев травмирования граждан и детей на объектах инфраструктуры КЖД.

Исходя из анализа случаев травматизма, формируется карта травмоопасных участков. Именно на основании данной информации принимаются решения о включении в инвестиционную программу КЖД проектов по строительству пешеходных переходов, оборудованных звуковой и световой сигнализацией.

По мнению председателя комитета Юрия Шевцова, необходимо рассмотреть возможность снижения скорости железнодорожных составов при движении по территории населенных пунктов губернии. Депутат областного парламента Сергей Блохин и заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" пояснил, что сегодня рассматриваются варианты движения грузового железнодорожного транспорта в обход Самары, в направлении Кинель — Безенчук.

Такая схема движения может быть апробирована во время проведения игр Чемпионата мира по футболу. Также были озвучены планы по организации скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти и возведение ограждений участков полосы отвода железных дорог.

Говоря о работе по профилактике происшествий на объектах железной дороги среди несовершеннолетних, докладчиком было отмечено, что все школы города, а также те учебные заведения области, которые расположены вблизи железной дороги, закреплены за структурными подразделениями РЖД.

Член комитета Алексей Краснов обратил внимание присутствующих на необходимость усиления профилактической работы именно в образовательных организациях, расположенных в зоне риска, в непосредственной близости от железной дороги.

Подводя итог обсуждения, председатель комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов отметил необходимость более широкого информирования жителей региона о потенциальной опасности: "Вопросы, связанные с травмированием и  гибелью людей на железной дороге уже не первый год находятся под депутатским контролем. Необходимо постоянно  искать новые варианты, пути, как исправить ситуацию, минимизировать число трагедий. Это должно стать и результатом широкой пропагандисткой работы, в которой бы сообща участвовали и работники железной дороги, и сами родители, и преподаватели. Необходимо и демонстрировать социальные ролики в СМИ, на рекламных конструкциях на улицах города". 

 

Гид потребителя

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Нина Павловна 29 июля 2015 13:51 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.

Алексей Леший 24 июня 2015 12:12 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение

Лика 24 июня 2015 11:38 Депутаты хотят подарить самарцам дневной сон

Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?

Виталий Луканов 24 июня 2015 09:09 С 1 августа дополнительно ограничат торговлю спиртным

Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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