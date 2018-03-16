Розничный бизнес ВТБ в Тольятти увеличил объем кредитования более чем в два раза

За 2017 год ВТБ в Тольятти предоставил жителям региона более 9 тысяч кредитов на сумму 4,4 млрд рублей, что в 2,3 раза превышает объем кредитования в 2016 году. Кредитный портфель подразделения превысил 7 млрд рублей, увеличившись за отчетный период на 7%.

На 70% увеличился объем выдачи жилищных кредитов. Порядка 800 тольяттинцев в прошлом году оформили в ВТБ ипотеку на сумму 950 млн рублей. Ипотечный портфель на 1 января составил 3 млрд рублей (+11%).

Объем выдач кредитов наличными за прошлый год увеличился в 3 раза — до 2,5 млрд рублей. Кредитный портфель в данном сегменте с начала года прирос на 7% и составил 3,6 млрд рублей.

На покупку автомобилей в кредит в прошлом году ВТБ в Тольятти предоставил 2,5 тысячи кредитов на сумму 1 млрд рублей. Это вдвое превышает аналогичный показатель годом ранее. Основной объем сделок в 2017 году пришелся на кредитование новых автомобилей: их доля в общей выдаче составила почти 80%. Портфель автокредитов увеличился почти на 20% и достиг 1,4 млрд рублей.

По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в Тольятти Максима Папкова, все больше тольяттинцев выбирают банк для сохранения собственного капитала. "Банковские вклады продолжают оставаться наиболее надежным инструментами сбережения, — отметил он. — Объем привлеченных средств клиентов-физических лиц за прошлый год увеличился в 2 раза и составил 8,5 млрд рублей".