Театр-студия "Грань" принимает участие в конкурсе "Золотая Маска"

Театр-студия "Грань" (Новокуйбышевск) 13 марта открыл программу "Золотая Маска в городе", показав фрагмент спектакля "Король Лир" на площадке Центрального рынка. "Золотая Маска в городе" — это театральные представления на улицах и площадях, в парках, в музеях и на вокзалах.

Театр в формате уличных перформансов, выставок и инсталляции выходит в город, становится частью привычной жизни. Участники проекта — номинанты национальной театральной премии "Золотая Маска".

14 и 15 марта на Малой сцене Театра Наций был показан спектакль-номинант этого года "Король Лир" (У. Шекспир) в постановке Дениса Бокурадзе.

Кроме того, 15 марта в рамках нового проекта "Золотая Маска online" состоялась прямая трансляция спектакля в интернете. Запись спектакля будет доступна для пользователей интернета в течение года с момента трансляции на сайте Yandex.ru.

Присутствовавший на одном из показов врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов отметил, что на московских подмостках театр давно не новичок и можно говорить о том, что сегодня "Грань" — это один из ведущих коллективов не только нашей губернии, но и страны": "Интересно наблюдать, как реагирует зритель. Московская публика знает театр, поскольку он не первый раз приезжает в столицу, участвует в фестивалях, в частности в "Золотой Маске" уже третий год подряд.

Хочу напомнить, что во многом благодаря таким театрам, как "Грань", появилась федеральная программа "Театры малых городов". Малые города — это место, где живет много людей, которые тоже должны иметь возможность для творческого развития, не выезжая в другие регионы. "Грань" стала одним из пилотных проектов программы, и вот уже второй год подряд мы получаем поддержку федерального бюджета при областном софинансировании.

Надо сказать, что в Новокуйбышевск зрители ездят отовсюду. Не только из Самары. Приезжают из Москвы, из Санкт-Петербурга. После показа в интернете, я думаю, театр станет еще популярнее. По неофициальным данным, трансляцию "Короля Лира" смотрели более 60 000 человек".

17 марта в 12:00, 15:00, 18:00 и в 20:00, в рамках внеконкурсной программы фестиваля "Золотая маска" — "Детский Weekend", там же, на Малой сцене Театра Наций будет показан и другой спектакль театра "Грань" — "Театр теней Офелии" по сказке М. Энде, вошедший в long-list фестиваля "Золотая Маска".