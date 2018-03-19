Полиция: жестокого обращения с медведями в Самаре не было

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с медведями в Самаре, сообщил Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
"10 марта этого года в отдел полиции № 7 обратился житель Самары по факту жестокого обращения с животными, — уточнил Сергей Гольдштейн. — Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, установили владельца животных — жителя Кировской области. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления".
"Отказной" материал полицейские отдали в прокуратуру Куйбышевского района Самары, чтобы там проверили законность решения представителей МВД.
Напомним, 10 марта в СМИ появилась информация о том, что в районе 116 км обнаружены клетки с четырьмя брошенными медведями. На место выезжали руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары.
Выяснилось, что медведи не брошены, у них есть владелец.
"Это мои мишки, и мы с ними выступали с одним из цирков", — рассказал Волга Ньюс владелец четырех найденных медведей, дрессировщик Александр Жвакин.
При разбирательстве выяснилось, что владелец медведей имеет все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках, а сами мишки сыты и ухожены.
Правда, ветеринары пришли к выводу, что у одного животного — а именно 23-летнего гималайского медведя Ефима — есть некоторые проблемы со здоровьем. Ветврачи продолжают его обследование.
Последние комментарии
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
ни одного слова, кроме в заголовке, не нашёл про апрель...
Достойно оценен многолетний и добросовестный труд Президент России Владимир Владимирович Путин наградил медалью Ордена "За заслуги перед Отчеством" II степени главного врача ГБУЗ "Самарский областной кожно-венерологический диспансер" Ильдара Гомеровича Шакурова: http://samtatnews.ru/?p=116966
Поедят,а не победят,прошу прощения.
Штрафы,уголовные дела,изъятая рыба...Ладно хоть расстрел ни разу не применялся.А вообще кто-нибудь читал правила рыболовства?Советую,увлекательное занятие.По этим правилам на воду пришёл, уже что-нибудь нарушил.