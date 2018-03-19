Полиция: жестокого обращения с медведями в Самаре не было

Полиция не стала возбуждать уголовное дело по факту жестокого обращения с медведями в Самаре, сообщил Волга Ньюс начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.

"10 марта этого года в отдел полиции № 7 обратился житель Самары по факту жестокого обращения с животными, — уточнил Сергей Гольдштейн. — Сотрудники полиции выехали по указанному адресу, установили владельца животных — жителя Кировской области. По результатам проверки вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления".

"Отказной" материал полицейские отдали в прокуратуру Куйбышевского района Самары, чтобы там проверили законность решения представителей МВД.

Напомним, 10 марта в СМИ появилась информация о том, что в районе 116 км обнаружены клетки с четырьмя брошенными медведями. На место выезжали руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары.

Выяснилось, что медведи не брошены, у них есть владелец.

"Это мои мишки, и мы с ними выступали с одним из цирков", — рассказал Волга Ньюс владелец четырех найденных медведей, дрессировщик Александр Жвакин.

При разбирательстве выяснилось, что владелец медведей имеет все необходимые документы на зверей, в том числе сведения о прививках, а сами мишки сыты и ухожены.

Правда, ветеринары пришли к выводу, что у одного животного — а именно 23-летнего гималайского медведя Ефима — есть некоторые проблемы со здоровьем. Ветврачи продолжают его обследование.