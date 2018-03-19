ГК TeleTrade подвела итоги 2017 года

ГК TeleTrade подвела финансовые, операционные и социальные итоги 2017 года. Торговый оборот составил 86,9 млрд долларов, что на 66% больше, чем в предыдущем году. В абсолютных цифрах показатель увеличился на 34,7 млрд долларов. Этому способствовали рост волатильности на международном валютном рынке и постоянное совершенствование сервисов TeleTrade: от аналитики до скорости исполнения клиентских заявок.

Наиболее популярной валютной парой традиционно осталась EUR/USD. Её доля составила 20,5% от общего объёма торгов. Двумя другими наиболее популярными инструментами также стали пары с американским долларом: GBP/USD (18,3%) и USD/JPY (17,6%). Таким образом, на три лидирующих инструмента пришлось более половины объёма торгов — 56,4%.

Обращает на себя внимание резкий рост интенсивности торговли. Так, по сравнению с 2016 годом количество сделок увеличилось сразу на 65%. Учитывая, что число клиентов компании за прошедший год выросло на 13%, можно уверенно говорить о всплеске торговой активности: в среднем клиент TeleTrade в 2017 году совершал сделки чаще и в большем количестве, чем в 2016.

На качестве предоставляемых услуг позитивно сказалось заключение соглашения Thomson Reuters с российской компанией "Телетрейд Групп" в мае 2017 года.

Лицензированные котировки от лидера рынка финансово-информационных потоков обеспечили клиентов компании наиболее актуальной и достоверной информацией.

В ушедшем году TeleTrade стала спонсором клуба английской Премьер-лиги Burnley — команды с уникальной и богатой историей. Основанный в 1882 году клуб дважды становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок Англии, а также входит в число всего трёх команд, побеждавших во всех четырёх высших профессиональных дивизионах английского футбола. В своё время за Burnley выступал хорошо известный российским болельщикам легендарный английский футболист Пол Гаскойн.

В 2017 году продолжилось сотрудничество с Фондом детского доктора Рошаля. Благодаря финансовой поддержке ГК TeleTrade фонд смог оказать дорогостоящую реабилитационную помощь детям с тяжёлыми нейротравмами, закупить лекарственные препараты и восстановительные тренажёры.

Бренд TeleTrade в 2017 году стал обладателем премии "Народная марка" в категории "форекс-дилеры". TeleTrade является дважды лауреатом премии "Марка № 1 в России", первую премию группа компаний получила в 2015 году. Напомним, TeleTrade на протяжении многих лет входит в ТОП-3 крупнейших форекс-компаний на российском рынке.



"Прошедший год мы уверенно можем занести в свой актив. Рост показателей — лучшее тому свидетельство. После некоторой турбулентности прошлых лет рынок пришёл в себя. Если не вмешается большая международная политика, мы ожидаем дальнейшего оживления отрасли и усиления конкуренции, особенно за новых клиентов", — отметил вице-президент ГК TeleTrade Дмитрий Дригайло.