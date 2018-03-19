Самарские кикбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России

В Московской области в селе Покровское состоялся чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах лайт-контакт и поинтфайтинг.

В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ. Спортсмены Самарской области завоевали 30 медалей, из них 13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых, сообщает министерство спорта Самарской области.