Самарские кикбоксеры завоевали 30 медалей на чемпионате и первенстве России

В Московской области в селе Покровское состоялся чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделах лайт-контакт и поинтфайтинг.
В соревнованиях принимали участие около 900 спортсменов из 31 региона РФ. Спортсмены Самарской области завоевали 30 медалей, из них 13 золотых, 9 серебряных и 8 бронзовых, сообщает министерство спорта Самарской области.
Золото:Айсов Рафаэль в двух разделах, Ермалаев Михаил, Чернышов Андрей, Ушкаленко Тая, Родимов Вячеслав, Конопатова Алена, Макаров Никита, Приезжева Виктория, Шумилов Алексей, Меженин Данила в двух разделах, Айсова Алина, Абысов Артем.
Серебро:Гнускина Полина,Белов Павел, Захаров Никита, Федорова Алина, Перфилов Егор, Бочкарев Дмитрий, Айсова Алина, Корнеева Варвара, Чертыковцев Дмитрий,Абысов Артем
Бронза: Климов Степан, Гарбузов Максим, Миронов Егор, Петров Данила, Макаров Никита, Бочкарев Дмитрий, Корнеева Варвара, Чертыковцев Дмитрий.