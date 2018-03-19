Самарская ракета-носитель "Союз-ФГ" установлена на стартовый комплекс

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта, говорится в сообщении Госкорпорации "Роскосмос".

В понедельник, 19 марта, на космодроме Байконур выполнены вывоз и установка на стартовый комплекс № 1 ("Гагаринский старт") ракеты космического назначения "Союз-ФГ" (разработана и изготовлена АО "Ракетно-космический центр "Прогресс") с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08". Об этом

В течение дня 19 марта проводятся регламентные работы на стартовом комплексе и генеральные испытания, изучается телеметрическая информация. Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года в 20:44:25 мск.

В составе основного экипажа ТПК "Союз МС-08" командир корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер ТПК астронавт NASA Ник Хейг.