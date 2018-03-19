Самарская ракета-носитель "Союз-ФГ" установлена на стартовый комплекс

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым космическим кораблем "Союз МС-08" запланирован на 21 марта, говорится в сообщении Госкорпорации "Роскосмос".
В понедельник, 19 марта, на космодроме Байконур выполнены вывоз и установка на стартовый комплекс № 1 ("Гагаринский старт") ракеты космического назначения "Союз-ФГ" (разработана и изготовлена АО "Ракетно-космический центр "Прогресс") с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-08". Об этом
В течение дня 19 марта проводятся регламентные работы на стартовом комплексе и генеральные испытания, изучается телеметрическая информация. Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с ТПК "Союз МС-08" запланирован на 21 марта 2018 года в 20:44:25 мск.
В составе основного экипажа ТПК "Союз МС-08" командир корабля космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, бортинженеры астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа командир корабля космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и бортинженер ТПК астронавт NASA Ник Хейг.
Последние комментарии
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?
Что-то ни слова про зарплату выпускников на Прогрессе.