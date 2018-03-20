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Театр Культура

Новокуйбышевский театр "Грань" выступил на фестивале "Золотая Маска"

МОСКВА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Поездку театра "Грань" на фестиваль "Золотая маска" можно назвать полноценными гастролями, растянувшимися на целую неделю. За это время Малая сцена Театра Наций коллективу стала почти родной.

Новокуйбышевский "Король Лир" — номинант этого года — показали 14 и 15 марта, а 17 числа состоялось четыре спектакля "Театр теней Офелии".

Совсем не камерная история

Показ спектакля на чужой сцене — это всегда пусть и небольшая, но опасность, тут важно все: какой зритель пришел, с каким настроем, насколько комфортно актерам в новом пространстве. Имеет значение даже размер — высота потолков, ширина и глубина сцены.

Дома, как известно, и стены помогают, но любопытно, что в Театре Наций, где больше воздуха, где потолки уходят в неведомую высь, "Король Лир" не потерялся, а напротив, кажется, вздохнул полной грудью, свет и звук зазвучали глубже, объемней. У зрителей же появилась возможность, условно говоря, сделать несколько шагов назад и полюбоваться картиной издалека, насладиться в полной мере визуальной частью, что невозможно в маленьком, пожалуй, чересчур камерном пространстве театра "Грань".

"Работа получилась, на первый взгляд, не рассчитанной на большие залы. Масштаб новую историю убивает. Но при этом спектакль оказался большим. Как по воздействию, так и по продолжительности", — пишет один из зрителей на своей странице в Фейсбуке.

Отклики в социальных сетях появились практически сразу после первого показа, спектакль сравнивали и со средневековой гравюрой и с шахматной партией.

"Юлия Бокурадзе с ее нездешним лицом средневековых французских королев так и просится на полотно. Даниил Богомолов отважно сражается с ролью Лира и несмотря на молодость выглядит в ней убедительно. Он, слава богу, играет никакого не старика, а уверенного в себе хозяина жизни", — пишет театральный критик Марина Шимадина.

Спектакль за год с момента премьеры, как отмечают многие, сильно изменился, действительно вырос.

"Денис Бокурадзе и после премьеры продолжает работу, — поделился своим мнением врио министра культуры Самарской области Сергей Филиппов, — Я уже в третий раз смотрю "Короля Лира", и сейчас, находясь зале, пытаюсь ощутить, понять, как реагирует зритель, не знакомый с новокуйбышевским театром. И вы знаете, во время спектакля стоит просто мертвая тишина, все словно находятся внутри действия. Мне кажется, "Грань" Москву в себя влюбила. И не случайно на конкурсном показе спектаклю отдали два вечера".

Как это не удивительно, но у театра и в столице появились свои постоянные зрители, которые с вниманием следят за работами Дениса Бокурадзе. "Король Лир" был принят в оба вечера так же тепло, как и дома, не хочется переходить не банальности и с придыханием рассказывать, "как принимали в столице", но и правда, кричали "браво", точно так же, как и дома, и аплодировали стоя.

Восемь камер и километры проводов

В этом году театр вошел в первую тройку участников нового проекта "Золотая Маска онлайн". 15 марта состоялась прямая трансляция "Короля Лира" в Интернете, во время которой было зафиксировано более 60 тысяч абонентов. А если учесть, что возле каждого компьютера мог сидеть не один человек, то количество зрителей, посмотревших спектакль в сети, еще больше. Съемка не только не повредила спектаклю, а, пожалуй, что и показала его в более выигрышном плане. Глаза Гонерильи, полные слез, ожесточенная мимика Лира, лицо Реганы словно с живописного полотна, наконец, сверкающие в луче света ворсинки шерсти сценических костюмов, все это хочется еще и еще рассматривать как произведение искусства. Съемка производилась на восемь камер, за сценой были проложены километры проводов, вокруг сцены — больше двадцати микрофонов. Группа телевизионщиков в прямом эфире следила за каждым жестом, вздохом, взглядом. В антракте было показано интервью с Денисом Бокурадзе, Юлией Бокурдазе и Даниилом Богомоловым, ведущим трансляции стал актер театра и кино — Сергей Епишев.

Спектакль транслировался на всю Россию, запись же, которая на днях появится на сайте "Золотой Маски", будет доступна в течение года для пользователей со всего мира. В новом проекте, как уже говорилось, участвует три спектакля, 11 марта был показан "Губернатор" Андрея Могучего, а 14 апреля пройдет трансляция оперы "Чаадский" в постановке Кирилла Серебренникова.

Шекспир на рынке

Новокуйбышевский театр в этом году открывал программу "Золотая Маска в городе" в первый день своего приезда. Место для театрального представления было выбрано довольно необычное — Центральный рынок. Но вопреки анонсам, там не оказалось рядов с капустой и морковкой, это скорее огромный фуд-центр (место совсем новое, но набирающее популярность у москвичей) куда к середине дня собирается довольно много публики. "Пришел пообедать, а там Шекспир", — прозвучало в одном из телевизионных репортажей. Но как было сказано в том же репортаже — "границ у настоящего искусства не существует". В сопровождении запахов жареного, печеного, перченого играть театру еще не приходилось, но просторный зал с деревянными столами и лавками, с каменными сводами отчасти напомнил старинный замок. А потому и троны, и артисты в средневековых костюмах из шерсти — мягких и одновременно колючих, показались уместными. К слову, широкая подсвеченная огнями лестница в центре зала удачно вписалась в действо, а люди, зашедшие на обед, стали невольными участниками событий.

Программа "Маски в городе" широко рекламировалась в столице, о предстоящем выступлении театра "Грань" в своем твиттере сообщал даже мэр Москвы Сергей Собянин. "Золотая Маска в городе", отметившая в этом году первый юбилей, продлится до 14 апреля, за это время в программе примут участие 12 театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Костромы и Якутска.

Детская программа

В последний день гастролей состоялось четыре показа спектакля "Театр теней Офелии" на внеконкурсной программе "Детский Weekend". Как выяснилось, некоторые зрители пришли после того, как увидели трансляцию "Короля Лира". И теперь уже в детском спектакле, на крошечной сцене, их встречали те же Лир и Корделия, но в кукольном воплощении.

"Это первый опыт выезда театра сразу с двумя спектаклями, впервые же мы участвовали в программе "Детский Weekend", — рассказал Денис Бокурадзе, — это огромная ответственность, честь и, поскольку артисты — открываем завесу — сами же монтируют декорации, то и колоссальный труд. Тем не менее, опыт можно назвать удачным. Нас очень хорошо принимал Театр Наций, была прекрасная организация "Золотой Маски" — транспорт, расселение, нам всеми силами старались помогать и все были благожелательны. И, главное, очень тепло принимала публика".

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