Казанский "Унистрой" не планирует строить жилье на стрелке рек Волги и Самары

В сентябре 2017 г. были заявлены планы о строительстве нового жилого комплекса в Самаре на ул. Горького (стрелка рек Волги и Самары. — прим. Волга Ньюс). Сообщалось, что инвестором выступает казанский застройщик — холдинг "Унистрой".

Коммерческий директор компании Искандер Юсупов опроверг информацию в интервью корреспонденту Волга Ньюс.

"К сожалению, в публичную плоскость попала не совсем достоверная информация. Мы действительно рассматривали эту площадку в качестве перспективной, но, увы, не сложилось. Земельный участок мы не приобрели. Не достигли согласия в процессе переговоров. Сейчас продолжаем поиски подходящего места, в Самаре работает наша команда, и периодически мы рассматриваем разные варианты, но пока без конкретных результатов: где-то локация не подходит, где-то стоимость, на наш взгляд, завышена", — рассказал представитель девелоперской компании.

Проект по строительству торгового центра на месте бывшего завода клапанов, по словам Юсупова также не имеет отношения к "Унистрою".

"В структуре нашей компании есть подразделение, которое занимается строительством коммерческих площадей. Но абсолютно точно могу сказать, что это — не наша площадка, не наш проект", — заявил он.