Казанский "Унистрой" не планирует строить жилье на стрелке рек Волги и Самары

В сентябре 2017 г. были заявлены планы о строительстве нового жилого комплекса в Самаре на ул. Горького (стрелка рек Волги и Самары. — прим. Волга Ньюс). Сообщалось, что инвестором выступает казанский застройщик — холдинг "Унистрой".
Коммерческий директор компании Искандер Юсупов опроверг информацию в интервью корреспонденту Волга Ньюс.
"К сожалению, в публичную плоскость попала не совсем достоверная информация. Мы действительно рассматривали эту площадку в качестве перспективной, но, увы, не сложилось. Земельный участок мы не приобрели. Не достигли согласия в процессе переговоров. Сейчас продолжаем поиски подходящего места, в Самаре работает наша команда, и периодически мы рассматриваем разные варианты, но пока без конкретных результатов: где-то локация не подходит, где-то стоимость, на наш взгляд, завышена", — рассказал представитель девелоперской компании.
Проект по строительству торгового центра на месте бывшего завода клапанов, по словам Юсупова также не имеет отношения к "Унистрою".
"В структуре нашей компании есть подразделение, которое занимается строительством коммерческих площадей. Но абсолютно точно могу сказать, что это — не наша площадка, не наш проект", — заявил он.
Последние комментарии
Ох как много еще таких объектов, но если следовать динамике ожидания дольщиков 14лет, то мою "Новую зарю" сдадут через 3 года, ну чтож, 11 лет ждем и 3 года выждем. Возлагаем надежды на господина Азарова!
Какие дома???Пока от остановки до Амбара дойдешь навозом провоняешь,ветер сильный постоянно!!!А к вечеру как будто трубу навозную открывают и весь навоз перед носом течет.Люди в этих домах должны с закрытыми окнами сидеть???Да еще и в английском стиле)))
Прокуратуре лучше бы заняться сносом памятника-Бани Лебедева, где уже дома стоят. Сплошной криминал.
А Волга она одна.
Врут и не краснеют Ваше СИТИ, жилой комплекс в Южном городе из 7 домов не сдан и не известно когда это будет, так как там куча недочетов и комиссия его не принимает