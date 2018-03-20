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Преступления Происшествия

В Новокуйбышевске девушка получила девять банковских карт на подставных лиц

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Новокуйбышевске 20-летняя девушка стала фигуранткой уголовного дела. Полиция уличила ее в финансовых махинациях.

По данным источника в правоохранительных органах, с 14 по 18 июля прошлого года она умудрилась оформить девять банковских карт на подставных лиц и получить по ним в общей сложности 900 тыс. рублей. Карты "Кукуруза" принадлежат "Евросети", оформлялись ли они в офисах компании или через интернет, пока не ясно.

В марте 2018 года в отношении девушки, работающей продавцом в книжном магазине, возбудили уголовное дело по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", которая предусматривает наказание в виде принудительных работ либо лишение свободы на срок до шести лет.

Гид потребителя

Последние комментарии

Mark Freeman 19 марта 2018 21:02 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Недоумевает он почему не реагируют органы))))Так получил же условный срок тот кто украл телефоны,или этот мужчина считает что теперь всех,кто имеет какое либо отношение к этому зданию должны посадить в тюрьмы или лучше расстрелять как в тридцатые без суда и следствия)))) за его телефон,я вообще считаю что этого мужчину нужно проверить на наличие психиатрических растройств,ну водительские права как минимум отобрать,типичный социопат,из мухи раздул происшествие,как будто у города проблем других нет.

Роберт Истомин 19 марта 2018 19:24 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Прокуратура. Она должна провести проверку и ответить на вопрос, кто покрывает этих предпринимателей и по каким расценкам. Плитку теперь он укладывает! Не надо из Самары делать город вечных 90-х!

Роберт Истомин 19 марта 2018 18:52 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Очень странно: Кофанов типа программист, а молотит под типа бандита. Имангулов ювелир взрослый дед, часы даже чинит, тоже типа с понятиями. А почему тогда на Серёжу пьющего и слабого, с которым в локоть в локоть сидели, заявы в полицию строчили? Непонятно.

Dmitry Ulitin 19 марта 2018 18:51 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

Ну история некрасивая, но клиент же сумашедший. Хотя ему всё возвращают, гражданский иск помогают написать - он обвиняет вообще всех вокруг в том что они ОПГ и могли заменить в его телефоне деталь. Думаю каждый встречал таких ненормальный людей и может оценить обоснованность всего вышенаписанного.

Марат Валиев 19 марта 2018 12:23 В Самаре работает мастерская по ремонту гаджетов, в которой обкрадывали клиентов

"Мутная" тема.. тут все "хороши", включая правоохранителей. А начиналось всё с банальной мобилы

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