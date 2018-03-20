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ВТБ увеличил выдачу ипотеки в 1,5 раза

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первых двух месяцев 2018 года ВТБ выдал 26 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 58 млрд рублей, увеличив свой результат по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 43%. Ипотечный портфель банка по состоянию на 1 марта составил 1,12 трлн рублей.

Большим спросом у клиентов по-прежнему пользуется программа рефинансирования. Ее доля в общем объеме выдачи по итогам января-февраля составила 12%. На эти цели с начала года было выдано 4 тыс. ипотечных кредитов на 7 млрд рублей. Около 15% от общего объема продаж пришлось на специальную программу "Больше метров — меньше ставка". За два месяца ей воспользовались более 2 тыс. человек, оформивших кредиты на сумму 9 млрд руб.

В начале 2018 года доли ипотечных сделок на строящееся и готовое жилье сравнялись. По сравнению с 2017 годом средняя сумма кредита составила для Москвы и области 3,7 млн руб., для регионов — 1,8 млн. Размер среднего первоначального взноса остается на уровне 30% от стоимости квартиры. При этом средний срок кредита по-прежнему составляет 16 лет. Реальный средний срок выплаты по ипотеке — на уровне 7 лет.

Регионами-лидерами по выдаче ипотечных кредитов в начале 2018 года стали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область и республика Татарстан.

В настоящее время кредит на покупку недвижимости в ВТБ можно оформить по ставке от 9,3%.

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