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Строительство Строительство и недвижимость

"Маяк-Стройинвест" заключал с дольщиками договоры на кабальных условиях

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Ленинского района Самары провела проверку исполнения ООО фирма "Маяк-Стройинвест" законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, по информации пресс-службы ведомства.

Установлено, что компания заключила договоры о долевом участии в строительстве многоквартирного  дома, отдельные положения которых не соответствуют требованиям действующего законодательства.

Так, ООО фирма "Маяк-Стройинвест" и гражданином 29 января 2018 г. заключен договор о долевом участии в строительстве дома по адресу: г. Самара, Ленинский район, в границах улиц Самарской, Полевой, Садовой, Чкалова, секция 4/2.

Один из пунктов договора содержит условие об одностороннем изменении стоимости доли в объекте строительства (то есть цены договора) в определенных случаях (при удорожании стоимости проектирования и строительства и пр.).

Кроме того, в договоре указаны условия ограничения правомочий дольщика на уступку прав и обязанностей по договору, он должен получить согласие застройщика для такой уступки.                                                                                                                                                     

В нарушение положений Жилищного кодекса РФ на потребителя неправомерно возложены обязанности по оплате коммунальных услуг до подписания передаточного акта.

Аналогичные нарушения допущены при заключении других договоров участия в долевом строительстве.

Кроме того, в ходе проверки изучено содержание сайта maykstroy.ru. Установлено, что застройщиком при размещении информации не фиксируются точные время, дата и содержание сведений и вносимых изменений; не ведутся электронные журналы учета операций и другие.

Прокурором Ленинского района Самары вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, установленные законодательством о защите прав потребителей), в отношении должностного и юридического лиц, в адрес директора ООО фирма "Маяк-Стройинвест" внесено представление об устранении нарушений требований федерального законодательства.

Акты прокурорского реагирования находятся в стадии рассмотрения.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Dmitry Lakotsenin 15 марта 2017 06:45 Самарские силовики прекратили уголовное дело в отношении бывшего застройщика ЖК "Исторический квартал"

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А Волга она одна.

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