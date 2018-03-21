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Россельхозбанк объявил финансовые результаты за 2017 год по МСФО

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Россельхозбанк" опубликовало консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2017 год.

В 2017 году Группа достигла значительных результатов во всех направлениях своей деятельности, продемонстрировав существенный рост ключевых показателей как в корпоративном и розничном кредитовании с сохранением тренда на повышение качества активов, так и в формировании стабильной и диверсифицированной ресурсной базы. При этом были успешно реализованы задачи по увеличению капитала, дальнейшему повышению эффективности бизнеса и улучшению финансового результата Группы.

В условиях восстановления российской экономики и роста спроса на конкурентные банковские услуги со стороны предприятий агропромышленного комплекса, других приоритетных отраслей и населения Группа обеспечила запланированный прирост кредитного портфеля, который превысил соответствующий показатель по банковской системе (3,5%).

Кредитный портфель Группы (до вычета резервов) увеличился на 8,9% по сравнению с показателем на конец 2016 года до 1,969 трлн рублей. Кредитный портфель юридических лиц вырос относительно конца 2016 года на 8,4% и превысил 1,605 трлн рублей. Кредитный портфель физических лиц увеличился с начала 2017 года на 11,1% — до 363,4 млрд рублей за счет развития всех направлений розничного кредитования, основными из которых являлись ипотечное, потребительское кредитование и кредитные карты.

По состоянию на 31 декабря 2017 года активы Группы составили 2,889 трлн рублей, прирост за год составил 17,3%.

В рамках реализации задач по привлечению клиентских средств, увеличению доли долгосрочных вкладов и росту остатков на расчетных счетах населения Группа продолжила совершенствование своей продуктовой линейки и транзакционных услуг. Наращиванию клиентской базы способствовало активное развитие Группой сервисов в области Интернета и мобильного банкинга, увеличение объемов транзакций, совершаемых через дистанционные каналы.

За 2017 год депозиты и остатки на счетах клиентов выросли на 39,7% и составили 2,204 трлн рублей, в том числе средства юридических лиц увеличились на 39,5% до 1,346 млрд рублей, физических лиц — на 39,9% до 857,6 млрд рублей. Доля клиентских средств в общем объеме привлеченных ресурсов возросла с 68,7% на конец 2016 года до 81,7% на конец 2017 года. Показатели долгосрочной ликвидности Группы в очередной раз стали рекордными — соотношение кредитов и депозитов (loan-to-deposit ratio) на 31 декабря 2017 года составило 89,3% по сравнению со 114,6% на конец 2016 года.

В результате удешевления и удлинения срочности ресурсной базы в 2017 году Группа сократила объем заимствований от Банка России на 25,8% до 21,5 млрд рублей с 28,9 млрд рублей на конец 2016 года. Продолжилось снижение зависимости Группы от фондирования, привлеченного на международном финансовом рынке. В 2017 году были погашены еврооблигации и субординированный кредит, в объеме, эквивалентном 172 млрд рублей. При этом доля средств, привлеченных на международном рынке капитала, в совокупных обязательствах Группы на 31 декабря 2017 года сократилась до 5,3% с 14,7% по состоянию на конец 2016 года.

В отчетном году Группа поддерживала высокую операционную эффективность, продемонстрировав существенный рост основных статей доходов. Чистый процентный доход Группы увеличился за 2017 год на 12% — до 63,3 млрд рублей, по сравнению с 56,5 млрд рублей за 2016 год. Рост чистых процентных доходов способствовал увеличению чистой процентной маржи с 2,4% за 2016 год до 2,6% за 2017 год. Рост чистого комиссионного дохода за 2017 год составил 39,8% — до 20,2 млрд рублей в сравнении с 14,4 млрд рублей за 2016 год.

Группа продолжила повышать эффективность своих затрат в 2017 году, сократив отношение расходов к чистым операционным доходам до создания резервов (Cost/Income) до 48,1% по сравнению с 61,4% за 2016 год.

В 2017 году Группа продолжила работу, направленную на повышение качества кредитного портфеля. Группа по сравнению с 2016 годом снизила расходы, связанные с созданием резервов под обесценение кредитного портфеля — до 63,9 млрд рублей в 2017 году против 86,5 млрд рублей в 2016 году. Финансовый результат Группы по итогам 2017 года сохранился отрицательным на уровне 19,5 млрд рублей, однако значительно улучшился по сравнению с 2016 годом (- 58,9 млрд рублей).

В 2017 году были осуществлены мероприятия по увеличению капитала Группы, в целях реализации задач в области финансовой поддержки агропромышленного комплекса и расширения кредитования других приоритетных отраслей, определенных стратегией развития Группы. Акционерный капитал был увеличен на 50,0 млрд рублей. Собственный капитал Группы за 2017 год вырос на 15,7% и составил 190,4 млрд рублей. Коэффициент достаточности капитала в соответствии с требованиями Банка России Н1.0 по состоянию на 01.01.2018 составил 15,5%, Н1.1 — 10,5%, Н1.2 — 11,0%.

Таким образом, в 2017 году Группа обеспечила прирост кредитного портфеля на уровне выше среднерыночного, укрепила капитальную базу, а также значительно улучшила показатели долгосрочной ликвидности, что позволит в дальнейшем успешно выполнять задачи по эффективному финансированию АПК и других приоритетных отраслей.

Гид потребителя

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