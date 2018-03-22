Владимир Кошелев предложил освободить застройщиков от налогов на имущество

Депутаты Самарской губернской Думы поддержали инициативу председателя комитета по строительству Владимира Кошелева об освобождении застройщиков жилья от уплаты налогов на имущество, что позволит сделать жилье для населения более доступным. Однако это потребует внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

Курс на отмену института долевого строительства, взятый в стране, приведет к тому, что через три года жилье можно будет купить только в сданном в эксплуатацию доме по договору купли-продажи. При этом переход на новую модель не должен повлечь увеличения стоимости квадратных метров.

Один из способов сохранения доступности жилья для различных категорий граждан — это признать квартиры в новостройках на уровне федерального законодательства не имуществом, а товаром, а значит, освободить застройщиков жилья от уплаты имущественного налога в принципе.

В настоящий момент жильё, которое оформлено в собственность организации-застройщика и учтено, признаётся действующим законодательством объектом обложения налогом на имущество организаций по ставке в максимальном размере до 2,2 процента. При этом налоговая база для застройщиков определяется по их кадастровой стоимости, в то время как многие товары иного характера не облагаются налогом на имущество. По мнению Владимира Кошелева, готовое жилье для застройщика является прежде всего товаром. Оно им не эксплуатируется и подлежит реализации по договорам купли-продажи юридическим и физическим лицам.

Первый раз эта идея прозвучала как гром среди ясного неба на форуме региональных строителей в Москве, который прошел 1 декабря 2017 года. Владимир Кошелев в своем выступлении отметил, что те строительные компании, которые уже работают по принципу проектного финансирования, находятся в неравных условиях по сравнению с теми, кто до сих пор использует механизм продажи квартир по договорам долевого участия.

"Есть компании, которые уже для себя выбрали переход на абсолютно безрисковую для покупателя модель. Это строительство жилья и ввод его в эксплуатацию, а покупатель приобретает уже готовую квартиру. Такие компании находятся в абсолютно невыгодном положении с застройщиками по ДДУ: создавая продукт для дальнейшей реализации, они должны зарегистрировать право собственности. Как только застройщик получил права собственности, он получает абсолютно ненужные регистрационные действия — в рамках страны за год их миллионы. Кроме того, после регистрации права собственности застройщик начинает платить налог на имущество. Мне кажется, что это абсолютно неправильный и неконструктивный подход", — эмоционально высказался на форуме Владимир Кошелев.

Глава федерального Минстроя Михаил Мень обещал тогда рассмотреть обращение Кошелева и изучить этот вопрос, назвав его логичным и добавив, что с этим должны поработать юристы. По словам федерального министра, переход на проектное финансирование и отказ от договоров долевого участия будет постепенным. Предполагается, что выполнение "дорожной карты" займет три года. Это позволит защитить права граждан и даст время застройщикам, чтобы участники рынка недвижимости успели перестроить свою работу.

За несколько месяцев после форума депутаты комитета по строительству Самарской губернской думы проделали большой объем работы по подготовке проекта изменений в Налоговом кодексе РФ. В обсуждении поправок действующего законодательства приняли участие представители строительных компаний: Корпорации "Кошелев", ДК "Древо", АО "ФСК "Лада Дом".

На заседании комитета 20 марта 2018 года было решено привлечь к обсуждению данной проблематики гораздо большее количество участников рынка недвижимости России. Именно поэтому проект федерального закона "О внесении изменения в статью 378, части второй Налогового кодекса Российской Федерации" в настоящий момент направляется в органы государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Владимир Кошелев, председатель комитета по строительству Самарской губернской Думы:

"Фактически квартира в новостройке для застройщика не имущество, а товар. Существующая обязанность регистрировать право собственности на себя квартир не проданных на этапе долевого строительства приводит к колоссальным затратам в масштабах всей страны, что в итоге закладывается в стоимость квадратного метра. Мы получили поддержку идеи освобождения застройщиков от уплаты налога на имущество от Михаила Меня, министра строительства и ЖКХ РФ, и в настоящий момент предлагаем привлечь к обсуждению экспертов рынка недвижимости всего Приволжского федерального округа".